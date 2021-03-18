https://ria.ru/20210318/milonov-1601829644.html
Милонов резко ответил на слова Байдена о Путине
Милонов резко ответил на слова Байдена о Путине
Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал резонансные заявления президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T15:41
2021-03-18T15:41
2021-03-18T17:05
виталий милонов
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал резонансные заявления президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина.По его мнению, американский лидер повторил все то, что говорил на протяжении своей избирательной кампании.Парламентарий назвал Байдена "негодяем", отметив, что с таким партнером общаться сложно.Накануне Байден сказал, что Путин "ответит за вмешательство в выборы". СМИ также писали, что американский лидер в разговоре с журналистом телеканала ABC назвал российского президента "убийцей". Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась объяснить, были ли слова Байдена о Путине метафорой.Российский МИД расценил высказывания президента США как проявление целенаправленной политики Вашингтона, который "на протяжении двух лет сознательно заводил" российско-американское сотрудничество в тупик. Впоследствии посла России в США Анатолия Антонова вызвали на консультацию в Москву. В ведомстве подчеркнули, что хотят избежать "необратимой деградации" отношений.Сам Владимир Путин, комментируя заявления своего американского коллеги, пожелал ему здоровья.
https://ria.ru/20210318/pushkov-1601778368.html
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виталий милонов, госдума рф, джо байден, владимир путин, москва, вашингтон (город), сша, в мире
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости.
Депутат Госдумы Виталий Милонов
прокомментировал резонансные заявления президента США Джо Байдена
в адрес Владимира Путина
.
По его мнению, американский лидер повторил все то, что говорил на протяжении своей избирательной кампании.
Парламентарий назвал Байдена "негодяем", отметив, что с таким партнером общаться сложно.
"Байден — это гопота в кепчоночке, с папиросочкой, аккуратно подваливает по фене, ну сразу понятно — надо группироваться", — сказал Милонов в эфире ютьюб-канала "Изолента Live".
Накануне Байден сказал, что Путин "ответит за вмешательство в выборы". СМИ также писали, что американский лидер в разговоре с журналистом телеканала ABC назвал российского президента "убийцей". Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась объяснить, были ли слова Байдена о Путине метафорой.
Российский МИД расценил высказывания президента США
как проявление целенаправленной политики Вашингтона
, который "на протяжении двух лет сознательно заводил" российско-американское сотрудничество в тупик. Впоследствии посла России в США Анатолия Антонова вызвали на консультацию в Москву
. В ведомстве подчеркнули, что хотят избежать "необратимой деградации" отношений.
Сам Владимир Путин, комментируя заявления своего американского коллеги, пожелал ему здоровья.