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https://ria.ru/20210318/mikhalkova-1601795542.html
Зрители удивились появлению Михалковой в ролике "Уральских пельменей"
Зрители удивились появлению Михалковой в ролике "Уральских пельменей"
Актриса Юлия Михалкова удивила поклонников, появившись в номере "Уральских пельменей". Оказалось, ранее он не вошел в телевизионную версию передачи, но теперь... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T15:12
2021-03-18T15:12
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юлия михалкова
уральские пельмени
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Актриса Юлия Михалкова удивила поклонников, появившись в номере "Уральских пельменей". Оказалось, ранее он не вошел в телевизионную версию передачи, но теперь видео выступления опубликовали на YouTube-канале юмористического шоу.В миниатюре Михалкова, которая покинула шоу еще в 2019 году, играет вместе с Вячеславом Мясниковым. Они изображают супругов, которые обсуждают гигантский рюкзак, собранный для их сына-первоклассника.Некоторые пользователи поинтересовались в комментариях: "Вернулась ли актриса в шоу?" Им ответили, что это один из старых выпусков.В конце 2018 года Михалкова заявила о проблемах в коллективе "Уральских пельменей" и его фактическом "распаде". По ее словам, в полном составе участники собираются лишь во время выступлений в Екатеринбурге или на телевидении.Примерно через год актриса сообщила, что уходит из шоу. Теперь, по словам Юлии, она участвует в съемках детского КВН.Позже актриса назвала ключевую причину, по которой ушла из проекта. Михалкова призналась, что больше всего ее волновала возможность творчества внутри коллектива, и подчеркнула, что финансовый вопрос был далеко не решающим фактором.
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новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, квн, екатеринбург, юлия михалкова, уральские пельмени

Зрители удивились появлению Михалковой в ролике "Уральских пельменей"

15:12 18.03.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Актриса Юлия Михалкова удивила поклонников, появившись в номере "Уральских пельменей". Оказалось, ранее он не вошел в телевизионную версию передачи, но теперь видео выступления опубликовали на YouTube-канале юмористического шоу.
"Эксклюзивный выпуск "Уральских пельменей"! Этот номер не покажут в телеэфире", — говорится в описании ролика.
В миниатюре Михалкова, которая покинула шоу еще в 2019 году, играет вместе с Вячеславом Мясниковым. Они изображают супругов, которые обсуждают гигантский рюкзак, собранный для их сына-первоклассника.
Некоторые пользователи поинтересовались в комментариях: "Вернулась ли актриса в шоу?" Им ответили, что это один из старых выпусков.
В конце 2018 года Михалкова заявила о проблемах в коллективе "Уральских пельменей" и его фактическом "распаде". По ее словам, в полном составе участники собираются лишь во время выступлений в Екатеринбурге или на телевидении.
Примерно через год актриса сообщила, что уходит из шоу. Теперь, по словам Юлии, она участвует в съемках детского КВН.
Позже актриса назвала ключевую причину, по которой ушла из проекта. Михалкова призналась, что больше всего ее волновала возможность творчества внутри коллектива, и подчеркнула, что финансовый вопрос был далеко не решающим фактором.

"В "Пельменях" было классно, но хотелось профессионального роста", — сказала Юлия.

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ШоубизНовости культурыШоу-бизнесЗнаменитостизвездыКВНЕкатеринбургЮлия МихалковаУральские пельмени
 
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