https://ria.ru/20210318/mikhalkova-1601795542.html

Зрители удивились появлению Михалковой в ролике "Уральских пельменей"

Зрители удивились появлению Михалковой в ролике "Уральских пельменей"

Актриса Юлия Михалкова удивила поклонников, появившись в номере "Уральских пельменей". Оказалось, ранее он не вошел в телевизионную версию передачи, но теперь... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T15:12

2021-03-18T15:12

2021-03-18T15:12

новости культуры

шоу-бизнес

знаменитости

звезды

квн

екатеринбург

шоубиз

юлия михалкова

уральские пельмени

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601795439_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_15dc80ba8e90b84dff70ab22973d9d01.jpg

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Актриса Юлия Михалкова удивила поклонников, появившись в номере "Уральских пельменей". Оказалось, ранее он не вошел в телевизионную версию передачи, но теперь видео выступления опубликовали на YouTube-канале юмористического шоу.В миниатюре Михалкова, которая покинула шоу еще в 2019 году, играет вместе с Вячеславом Мясниковым. Они изображают супругов, которые обсуждают гигантский рюкзак, собранный для их сына-первоклассника.Некоторые пользователи поинтересовались в комментариях: "Вернулась ли актриса в шоу?" Им ответили, что это один из старых выпусков.В конце 2018 года Михалкова заявила о проблемах в коллективе "Уральских пельменей" и его фактическом "распаде". По ее словам, в полном составе участники собираются лишь во время выступлений в Екатеринбурге или на телевидении.Примерно через год актриса сообщила, что уходит из шоу. Теперь, по словам Юлии, она участвует в съемках детского КВН.Позже актриса назвала ключевую причину, по которой ушла из проекта. Михалкова призналась, что больше всего ее волновала возможность творчества внутри коллектива, и подчеркнула, что финансовый вопрос был далеко не решающим фактором.

https://ria.ru/20200805/1575390982.html

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, квн, екатеринбург, юлия михалкова, уральские пельмени