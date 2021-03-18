https://ria.ru/20210318/mid-1601791648.html

Онлайн-брифинг Посла по особым поручениям МИД России Н. Корчунова

Онлайн-брифинг Посла по особым поручениям МИД России Н. Корчунова

РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T12:33

2021-03-18T12:33

2021-03-18T12:33

анонсы

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22 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-брифинг Посла по особым поручениям МИД России, старшего должностного лица Арктического совета от Российской Федерации Николая КОРЧУНОВА по итогам пленарного заседания старших должностных лиц Арктического совета, которое проходило в онлайн-формате 16-18 марта.Задать вопросОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы