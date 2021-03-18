https://ria.ru/20210318/mid-1601791648.html
Онлайн-брифинг Посла по особым поручениям МИД России Н. Корчунова
Онлайн-брифинг Посла по особым поручениям МИД России Н. Корчунова
РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T12:33
2021-03-18T12:33
2021-03-18T12:33
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22 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-брифинг Посла по особым поручениям МИД России, старшего должностного лица Арктического совета от Российской Федерации Николая КОРЧУНОВА по итогам пленарного заседания старших должностных лиц Арктического совета, которое проходило в онлайн-формате 16-18 марта.Задать вопросОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анонсы