https://ria.ru/20210318/medved-1601768731.html

Хозяин гулявшей по улицам в ХМАО медведицы объяснил, зачем ее купил

Хозяин гулявшей по улицам в ХМАО медведицы объяснил, зачем ее купил

Владелец медведиц в Нижневартовске (ХМАО), одна из которых сбежала из вольера на улицу, купил животных, чтобы привлекать людей в свою гостиницу, сообщили РИА... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T10:55

2021-03-18T10:55

2021-03-18T10:55

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

нижневартовск

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 мар - РИА Новости. Владелец медведиц в Нижневартовске (ХМАО), одна из которых сбежала из вольера на улицу, купил животных, чтобы привлекать людей в свою гостиницу, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД."У владельца документы все в порядке, медведи находятся на законных основаниях, вовремя привиты. Приобретал он их ранее в цирке-шапито. Пояснил: чтобы привлекать в гостиницу клиентов, и фото, и покормить, и забава для детей. К нашей проверке, которую проводит участковый, подключился местный отдел Росприроднадзора. Вместе проверяют, какие могли быть нарушения", - сказал представитель ведомства.Медведица не старше двух лет утром в среду сбежала из вольера в гостиничном комплексе "Европа" в Нижневартовске. В соцсетях появилась видеозапись, на которой животное бежит по тротуару за мужчиной. Когда молодой человек перебегает дорогу, медведица устремляется за ним, и в тот же момент хищника, судя по записи, отпугивает проезжающий мимо автобус. В администрации города уточняли, что животное забежало на территорию предприятия, где его окружили и поймали. Никто не пострадал.По информации регионального УМВД, в вольере содержались взрослая медведица и ее дочь, которая, как выяснили правоохранители, и сбежала. Животному ввели снотворное и вернули обратно, в дальнейшем планируя передать зоозащитникам. В полиции также поясняли, что хозяину дальнейшая судьба животного безразлична.Глава города Василий Тихонов на своей странице в Instagram отмечал, что медведице найдут "достойное место обитания", однако сначала усыпят, чтобы ветеринары смогли проверить, насколько сильно хищник пострадал при столкновении с автобусом.

нижневартовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Как ловили медведицу в Нижневартовске. Кадры МВД В Нижневартовске поймали медведицу, гулявшую по улицам города; никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации. "Медведь от испуга забежал на территорию предприятия. Животное поймано. На месте работают полицейские, представители управления ГО и ЧС и Росгвардии. Ситуация под контролем специалистов", – отметили в муниципалитете. 2021-03-18T10:55 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), нижневартовск, происшествия