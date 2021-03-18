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Хозяин гулявшей по улицам в ХМАО медведицы объяснил, зачем ее купил
Хозяин гулявшей по улицам в ХМАО медведицы объяснил, зачем ее купил
Владелец медведиц в Нижневартовске (ХМАО), одна из которых сбежала из вольера на улицу, купил животных, чтобы привлекать людей в свою гостиницу, сообщили РИА... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T10:55
2021-03-18T10:55
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
нижневартовск
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 мар - РИА Новости. Владелец медведиц в Нижневартовске (ХМАО), одна из которых сбежала из вольера на улицу, купил животных, чтобы привлекать людей в свою гостиницу, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД."У владельца документы все в порядке, медведи находятся на законных основаниях, вовремя привиты. Приобретал он их ранее в цирке-шапито. Пояснил: чтобы привлекать в гостиницу клиентов, и фото, и покормить, и забава для детей. К нашей проверке, которую проводит участковый, подключился местный отдел Росприроднадзора. Вместе проверяют, какие могли быть нарушения", - сказал представитель ведомства.Медведица не старше двух лет утром в среду сбежала из вольера в гостиничном комплексе "Европа" в Нижневартовске. В соцсетях появилась видеозапись, на которой животное бежит по тротуару за мужчиной. Когда молодой человек перебегает дорогу, медведица устремляется за ним, и в тот же момент хищника, судя по записи, отпугивает проезжающий мимо автобус. В администрации города уточняли, что животное забежало на территорию предприятия, где его окружили и поймали. Никто не пострадал.По информации регионального УМВД, в вольере содержались взрослая медведица и ее дочь, которая, как выяснили правоохранители, и сбежала. Животному ввели снотворное и вернули обратно, в дальнейшем планируя передать зоозащитникам. В полиции также поясняли, что хозяину дальнейшая судьба животного безразлична.Глава города Василий Тихонов на своей странице в Instagram отмечал, что медведице найдут "достойное место обитания", однако сначала усыпят, чтобы ветеринары смогли проверить, насколько сильно хищник пострадал при столкновении с автобусом.
нижневартовск
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Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Как ловили медведицу в Нижневартовске. Кадры МВД
В Нижневартовске поймали медведицу, гулявшую по улицам города; никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации. "Медведь от испуга забежал на территорию предприятия. Животное поймано. На месте работают полицейские, представители управления ГО и ЧС и Росгвардии. Ситуация под контролем специалистов", – отметили в муниципалитете.
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видео, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), нижневартовск, происшествия
Хозяин гулявшей по улицам в ХМАО медведицы объяснил, зачем ее купил
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 мар - РИА Новости. Владелец медведиц в Нижневартовске (ХМАО), одна из которых сбежала из вольера на улицу, купил животных, чтобы привлекать людей в свою гостиницу, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
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Хозяин гулявшей по улицам в ХМАО медведицы объяснил, зачем ее купил

10:55 18.03.2021
 
Медведь гонится за мужчиной на улице Нижневартовска. Кадр видео очевидца
Медведь гонится за мужчиной на улице Нижневартовска. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 мар - РИА Новости. Владелец медведиц в Нижневартовске (ХМАО), одна из которых сбежала из вольера на улицу, купил животных, чтобы привлекать людей в свою гостиницу, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
"У владельца документы все в порядке, медведи находятся на законных основаниях, вовремя привиты. Приобретал он их ранее в цирке-шапито. Пояснил: чтобы привлекать в гостиницу клиентов, и фото, и покормить, и забава для детей. К нашей проверке, которую проводит участковый, подключился местный отдел Росприроднадзора. Вместе проверяют, какие могли быть нарушения", - сказал представитель ведомства.
Медведица не старше двух лет утром в среду сбежала из вольера в гостиничном комплексе "Европа" в Нижневартовске. В соцсетях появилась видеозапись, на которой животное бежит по тротуару за мужчиной. Когда молодой человек перебегает дорогу, медведица устремляется за ним, и в тот же момент хищника, судя по записи, отпугивает проезжающий мимо автобус. В администрации города уточняли, что животное забежало на территорию предприятия, где его окружили и поймали. Никто не пострадал.
По информации регионального УМВД, в вольере содержались взрослая медведица и ее дочь, которая, как выяснили правоохранители, и сбежала. Животному ввели снотворное и вернули обратно, в дальнейшем планируя передать зоозащитникам. В полиции также поясняли, что хозяину дальнейшая судьба животного безразлична.
Глава города Василий Тихонов на своей странице в Instagram отмечал, что медведице найдут "достойное место обитания", однако сначала усыпят, чтобы ветеринары смогли проверить, насколько сильно хищник пострадал при столкновении с автобусом.
 
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)НижневартовскПроисшествия
 
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