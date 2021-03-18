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https://ria.ru/20210318/maya-1601679926.html
Ученые раскрыли тайну влиятельного посла майя, жившего 1300 лет назад
Ученые раскрыли тайну влиятельного посла майя, жившего 1300 лет назад
Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде раскрыли тайну жизни высокопоставленного посла майя по имени Ахпач Ваал, родившегося примерно 1300 лет... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T01:47
2021-03-18T01:47
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новости культуры
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде раскрыли тайну жизни высокопоставленного посла майя по имени Ахпач Ваал, родившегося примерно 1300 лет назад, после недавнего исследования его останков, сообщает Daily Mail. Ранее во время раскопок в Эль-Пальмире (Мексика) археологи нашли храм с лестницей, ведущей на церемониальную платформу и могилу, расположенную под ней. Сооружение украшают иероглифы, расшифровав которые эксперты выяснили, что в 726 году нашей эры Ваал ездил в Гондурас. Посол совершил путешествие, чтобы наладить мир между враждующими королями Копана и Калакмуля. Анализ могилы и скелета также показал, что высокую должность Ахпач Ваал унаследовал от отца и матери, которые принадлежали к элите. Этот факт доказывают зубные импланты, изготовленные из пирита и нефрита. Такие устанавливали только представителям высших слоев. Несмотря на положение в обществе, у посла было много проблем со здоровьем. В детстве он сломал ногу, страдал цингой и рахитом, а на черепе исследователи выявили характерные признаки поротического гиперостоза, вызванного недоеданием. В более позднем возрасте у посла возник артрит рук, правого локтя, левого колена, лодыжки и стопы, ухудшилось состояние зубов и десен. И хотя обнаруженный склеп и надпись на нем указывают на то, что посол был могущественным и влиятельным человеком, в конце жизни его тело похоронили всего с двумя глиняными горшками — других ценностей рядом с останками Ваала не обнаружили. На момент смерти мужчине было от 35 до 50 лет.В культуре майя богатых людей провожали в загробный мир с большими почестями. Как полагают ученые, в конце жизни у посла было тяжелое финансовое положение.
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гондурас, новости культуры, археология, мексика

Ученые раскрыли тайну влиятельного посла майя, жившего 1300 лет назад

01:47 18.03.2021
 
© Фото : Kenichiro Tsukamoto/University of California, RiversideКеничиро Цукамото во время раскопок древнего поселения майя Эль-Пальмар
Кеничиро Цукамото во время раскопок древнего поселения майя Эль-Пальмар - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© Фото : Kenichiro Tsukamoto/University of California, Riverside
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде раскрыли тайну жизни высокопоставленного посла майя по имени Ахпач Ваал, родившегося примерно 1300 лет назад, после недавнего исследования его останков, сообщает Daily Mail.
© Фото : Kenichiro Tsukamoto/University of California, RiversideРезультаты раскопок древнего поселения майя Эль-Пальмар
Результаты раскопок древнего поселения майя Эль-Пальмар
1 из 3
Результаты раскопок древнего поселения майя Эль-Пальмар
© Фото : Kenichiro Tsukamoto/University of California, Riverside
© Фото : Kenichiro Tsukamoto/University of California, RiversideРезультаты раскопок древнего поселения майя Эль-Пальмар
Результаты раскопок древнего поселения майя Эль-Пальмар
2 из 3
Результаты раскопок древнего поселения майя Эль-Пальмар
© Фото : Kenichiro Tsukamoto/University of California, Riverside
© Фото : Kenichiro Tsukamoto/University of California, RiversideРезультаты раскопок древнего поселения майя Эль-Пальмар
Результаты раскопок древнего поселения майя Эль-Пальмар
3 из 3
Результаты раскопок древнего поселения майя Эль-Пальмар
© Фото : Kenichiro Tsukamoto/University of California, Riverside
1 из 3
Результаты раскопок древнего поселения майя Эль-Пальмар
© Фото : Kenichiro Tsukamoto/University of California, Riverside
2 из 3
Результаты раскопок древнего поселения майя Эль-Пальмар
© Фото : Kenichiro Tsukamoto/University of California, Riverside
3 из 3
Результаты раскопок древнего поселения майя Эль-Пальмар
© Фото : Kenichiro Tsukamoto/University of California, Riverside
Ранее во время раскопок в Эль-Пальмире (Мексика) археологи нашли храм с лестницей, ведущей на церемониальную платформу и могилу, расположенную под ней. Сооружение украшают иероглифы, расшифровав которые эксперты выяснили, что в 726 году нашей эры Ваал ездил в Гондурас. Посол совершил путешествие, чтобы наладить мир между враждующими королями Копана и Калакмуля.
Анализ могилы и скелета также показал, что высокую должность Ахпач Ваал унаследовал от отца и матери, которые принадлежали к элите. Этот факт доказывают зубные импланты, изготовленные из пирита и нефрита. Такие устанавливали только представителям высших слоев.
Несмотря на положение в обществе, у посла было много проблем со здоровьем. В детстве он сломал ногу, страдал цингой и рахитом, а на черепе исследователи выявили характерные признаки поротического гиперостоза, вызванного недоеданием.
В более позднем возрасте у посла возник артрит рук, правого локтя, левого колена, лодыжки и стопы, ухудшилось состояние зубов и десен.
И хотя обнаруженный склеп и надпись на нем указывают на то, что посол был могущественным и влиятельным человеком, в конце жизни его тело похоронили всего с двумя глиняными горшками — других ценностей рядом с останками Ваала не обнаружили. На момент смерти мужчине было от 35 до 50 лет.
В культуре майя богатых людей провожали в загробный мир с большими почестями. Как полагают ученые, в конце жизни у посла было тяжелое финансовое положение.
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