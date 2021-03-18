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SputnikPro впервые прошел для журналистов Зимбабве

SputnikPro впервые прошел для журналистов Зимбабве

В современном мире медиа даже самые традиционные СМИ с богатой историей активно трансформируются и ищут новые способы производства мультимедийного контента. О... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T18:38

2021-03-18T18:38

2021-03-18T18:38

россия

sputnik

зимбабве

журналистика

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В современном мире медиа даже самые традиционные СМИ с богатой историей активно трансформируются и ищут новые способы производства мультимедийного контента. О том, какие особенности работы новых медиа стоит при этом учитывать, рассказал журналистам старейшей издательской компании Зимбабве Zimpapers советник Международного информационного агентства и радио Sputnik Олег Дмитриев. Модератором мероприятия выступила начальник отдела по работе со СМИ Дирекции международного сотрудничества агентства Ася Самойлова. Мастер-класс прошел в рамках проекта SputnikPro, и он стал первым подобным мероприятием с представителями этой африканской страны. Исполнительный редактор Zimpapers Уильям Чикото поблагодарил Sputnik за проведенную лекцию, подчеркнув ее познавательность и насыщенность. "Обсуждались как раз те задачи, с которыми наши журналисты сталкиваются почти каждый день. Мы пока недостаточно сильны в таких направлениях, как инфографика и анализ данных, поэтому данная сессия была очень для нас полезна. Мы будем пробовать воплотить те идеи, которые прозвучали сегодня", – отметил он. Слушатели сессии также поделились своими впечатлениями."Спасибо Sputnik за содержательный семинар о том, как мы, зимбабвийские журналисты, можем расти и развиваться в сфере цифровых медиа. С нетерпением жду больше подобных мероприятий и считаю, что они помогут не только лично мне вырасти как журналисту, но и всему нашему СМИ в целом на пути перехода в цифровой формат", – прокомментировал журналист газеты Kwayedza Абель Ндука. Подвел итоги мероприятия Олег Дмитриев: "Очень интересно и волнительно было общаться с коллегами из Зимбабве. Не так часто видишь представителей этой страны. Сразу привлекло то, что слушатели заинтересованно следили за презентацией, была видна улыбка на лицах коллег из столичного Хараре. Особенно ценно, что собравшиеся молодые профессионалы задавали очень интересные вопросы о том, как у себя в стране они смогут применить мультимедийные технологии, которые станут популярными у местной аудитории". SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств.Sputnik – международное информационное агентство и радио – часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.

https://ria.ru/20210315/nagrada-1601374305.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210317/podkast-1601634307.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210303/sputnik-1599775703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, sputnik, зимбабве, журналистика