https://ria.ru/20210318/maski-1601777543.html
Попова оценила вероятность отмены масочного режима в России
Попова оценила вероятность отмены масочного режима в России
Говорить об отмене масочного режима в России сегодня не приходится, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T11:34
2021-03-18T11:34
2021-03-18T13:06
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Говорить об отмене масочного режима в России сегодня не приходится, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".По ее словам, вероятность заразиться еще достаточно велика, поэтому снятие ограничений было бы преждевременным."Пока сегодня все требования по защите своего здоровья — по ношению масок, по безусловному мытью рук, содержанию в чистоте, использованию дезинфектантов для обработки рук, различных поверхностей, для обработки своих помещений, рабочих или домашних, это все пока остается", — рассказала Попова.Она добавила, что эпидемическая ситуация стабилизируется, а число заболевших снижается. При этом изменились наиболее распространенные способы передачи инфекции — если раньше это происходило на массовых мероприятиях, то теперь — внутри семьи. В связи с этим Попова назвала офисы достаточно безопасным местом.Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 428 239, скончались 93 824 человека, вылечились — 4 037 036.
https://ria.ru/20210318/immunitet-1601779429.html
https://ria.ru/20210311/maski-1600704561.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости.
Говорить об отмене масочного режима в России сегодня не приходится, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова
в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24
".
По ее словам, вероятность заразиться еще достаточно велика, поэтому снятие ограничений было бы преждевременным.
"Пока сегодня все требования по защите своего здоровья — по ношению масок, по безусловному мытью рук, содержанию в чистоте, использованию дезинфектантов для обработки рук, различных поверхностей, для обработки своих помещений, рабочих или домашних, это все пока остается", — рассказала Попова.
Она добавила, что эпидемическая ситуация стабилизируется, а число заболевших снижается. При этом изменились наиболее распространенные способы передачи инфекции — если раньше это происходило на массовых мероприятиях, то теперь — внутри семьи. В связи с этим Попова назвала офисы достаточно безопасным местом.
Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 428 239, скончались 93 824 человека, вылечились — 4 037 036.