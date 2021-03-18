Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210318/maski-1601777543.html
Попова оценила вероятность отмены масочного режима в России
Попова оценила вероятность отмены масочного режима в России
Говорить об отмене масочного режима в России сегодня не приходится, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T11:34
2021-03-18T13:06
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594592638_0:349:3021:2048_1920x0_80_0_0_fed514576eb1b9fd33f1a6e89f48b39b.jpg
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Говорить об отмене масочного режима в России сегодня не приходится, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".По ее словам, вероятность заразиться еще достаточно велика, поэтому снятие ограничений было бы преждевременным."Пока сегодня все требования по защите своего здоровья — по ношению масок, по безусловному мытью рук, содержанию в чистоте, использованию дезинфектантов для обработки рук, различных поверхностей, для обработки своих помещений, рабочих или домашних, это все пока остается", — рассказала Попова.Она добавила, что эпидемическая ситуация стабилизируется, а число заболевших снижается. При этом изменились наиболее распространенные способы передачи инфекции — если раньше это происходило на массовых мероприятиях, то теперь — внутри семьи. В связи с этим Попова назвала офисы достаточно безопасным местом.Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 428 239, скончались 93 824 человека, вылечились — 4 037 036.
https://ria.ru/20210318/immunitet-1601779429.html
https://ria.ru/20210311/maski-1600704561.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594592638_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0b2141fb02d5d13b580ded178b64ede9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова

Попова оценила вероятность отмены масочного режима в России

11:34 18.03.2021 (обновлено: 13:06 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПассажиры на эскалаторе станции метро "Парк Культуры" московского метрополитена
Пассажиры на эскалаторе станции метро Парк Культуры московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Говорить об отмене масочного режима в России сегодня не приходится, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
По ее словам, вероятность заразиться еще достаточно велика, поэтому снятие ограничений было бы преждевременным.
Вакцинация от COVID-19 в ТЦ Кунцево Плаза - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
11:40
Попова рассказала, что делать при отсутствии иммунитета после вакцинации
"Пока сегодня все требования по защите своего здоровья — по ношению масок, по безусловному мытью рук, содержанию в чистоте, использованию дезинфектантов для обработки рук, различных поверхностей, для обработки своих помещений, рабочих или домашних, это все пока остается", — рассказала Попова.
Она добавила, что эпидемическая ситуация стабилизируется, а число заболевших снижается. При этом изменились наиболее распространенные способы передачи инфекции — если раньше это происходило на массовых мероприятиях, то теперь — внутри семьи. В связи с этим Попова назвала офисы достаточно безопасным местом.
Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 428 239, скончались 93 824 человека, вылечились — 4 037 036.
Празднование Международного женского дня - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 08:08
Роскачество назвало самые эффективные защитные маски
 
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна Попова
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:15Песков ответил на вопрос о возможном переназначении Памфиловой в ЦИК
13:12Сторонники Сержа Саргсяна собрались у здания суда в Ереване
13:10Мосгорсуд отказался отпустить Сафронова из СИЗО
13:09Показан дизайн первого iPhone с гибким экраном
13:08В Кремле прокомментировали отзыв российского посла в США для консультаций
13:07Песков ответил на вопрос о планах встречи Путина с послом России в США
13:05Турецкий политолог назвал слова Байдена о Путине "помутнением рассудка"
13:05ДНР потребовала от Киева отказаться от ультиматумов на переговорах
13:04Путин поручил продолжить работу по трудоустройству выпускников вузов
13:02В Кремле заявили, что в графике Путина нет визита в Грецию
13:01В Кремле прокомментировали слова Байдена о Путине
13:01Тихановская запустила голосование о переговорах власти и оппозиции
13:00YouTube заблокировал возможность публикаций на канале "Вести Крым"
13:00В Крыму начали геологическую разведку новых месторождений воды
12:57В Армении опровергли слухи об участии в учениях НАТО
12:55При конфликте у отеля в Кабуле пострадали шесть человек
12:55Саакашвили назвал евродепутатов и экс-посла США "аморальными идиотами"
12:54Опреснитель для Ялты построят к концу 2022 года
12:51В Тель-Авиве запустили приложение для обеспечения безопасности женщин
12:49Страны G7 выпустили заявление к годовщине воссоединения Крыма с Россией
Лента новостейМолния