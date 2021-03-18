https://ria.ru/20210318/maski-1601777543.html

Попова оценила вероятность отмены масочного режима в России

Попова оценила вероятность отмены масочного режима в России

Говорить об отмене масочного режима в России сегодня не приходится, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T11:34

2021-03-18T11:34

2021-03-18T13:06

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Говорить об отмене масочного режима в России сегодня не приходится, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".По ее словам, вероятность заразиться еще достаточно велика, поэтому снятие ограничений было бы преждевременным."Пока сегодня все требования по защите своего здоровья — по ношению масок, по безусловному мытью рук, содержанию в чистоте, использованию дезинфектантов для обработки рук, различных поверхностей, для обработки своих помещений, рабочих или домашних, это все пока остается", — рассказала Попова.Она добавила, что эпидемическая ситуация стабилизируется, а число заболевших снижается. При этом изменились наиболее распространенные способы передачи инфекции — если раньше это происходило на массовых мероприятиях, то теперь — внутри семьи. В связи с этим Попова назвала офисы достаточно безопасным местом.Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 428 239, скончались 93 824 человека, вылечились — 4 037 036.

https://ria.ru/20210318/immunitet-1601779429.html

https://ria.ru/20210311/maski-1600704561.html

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова