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Житель Владимирской области разбил свою машину из-за чужих долгов
Житель Владимирской области разбил свою машину из-за чужих долгов
Житель Владимирской области забрался на машину и начал ее громить после того, как узнал об аресте автомобиля из-за долгов прежнего владельца. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T18:29
2021-03-18T18:29
вязниковский район
владимирская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 18 мар - РИА Новости. Житель Владимирской области забрался на машину и начал ее громить после того, как узнал об аресте автомобиля из-за долгов прежнего владельца.В социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек прыгает по машине, выбивает ногой лобовое стекло, делает вмятины на дверях. Находившиеся рядом сотрудники полиции неоднократно просят его слезть с машины.В пресс-службе УФССП по Владимирской области РИА Новости рассказали , что автомобиль был остановлен как принадлежащий должнику, однако за рулем находился новый хозяин. Он приобрел автомобиль по договору купли-продажи, но запрет на совершение регистрационных действий с машиной был наложен приставами значительно раньше."Перед покупкой данный гражданин не проверил, что автомобиль находится в запрете на регдействия... Ему объяснили. Он, если так можно выразиться, разнервничался, начал бить автомобиль, закрылся в нем. Потом успокоился. Ему объяснили, что происходит, договорились, что он придет в отделение судебных приставов Вязниковского района. Ему все пояснят", - отметили в управлении.
https://ria.ru/20210312/voditel-1600996513.html
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вязниковский район, владимирская область, происшествия

Житель Владимирской области разбил свою машину из-за чужих долгов

18:29 18.03.2021
 
© Fotolia / terexМужчина за рулем
Мужчина за рулем - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© Fotolia / terex
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РЯЗАНЬ, 18 мар - РИА Новости. Житель Владимирской области забрался на машину и начал ее громить после того, как узнал об аресте автомобиля из-за долгов прежнего владельца.
В социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек прыгает по машине, выбивает ногой лобовое стекло, делает вмятины на дверях. Находившиеся рядом сотрудники полиции неоднократно просят его слезть с машины.
В пресс-службе УФССП по Владимирской области РИА Новости рассказали , что автомобиль был остановлен как принадлежащий должнику, однако за рулем находился новый хозяин. Он приобрел автомобиль по договору купли-продажи, но запрет на совершение регистрационных действий с машиной был наложен приставами значительно раньше.
"Перед покупкой данный гражданин не проверил, что автомобиль находится в запрете на регдействия... Ему объяснили. Он, если так можно выразиться, разнервничался, начал бить автомобиль, закрылся в нем. Потом успокоился. Ему объяснили, что происходит, договорились, что он придет в отделение судебных приставов Вязниковского района. Ему все пояснят", - отметили в управлении.
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