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Россия-Китай: Главное
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Компания из РФ осваивает железнодорожный маршрут доставки бумаги в Китай
Компания из РФ осваивает железнодорожный маршрут доставки бумаги в Китай
Российская компания "Волга" начала осваивать новый маршрут для поставок своей продукции на китайский рынок. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T10:48
2021-03-18T10:48
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 18 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Российская компания "Волга" начала осваивать новый маршрут для поставок своей продукции на китайский рынок. В конце зимы нижегородский производитель отгрузил первую партию бумаги, которая по железной дороге будет доставлена во Владивосток, а оттуда морем - конечному заказчику в Китае. Изменения в логистике продиктованы ростом тарифов, сделавшим отправку через порты Новороссийска и Санкт-Петербурга слишком затратной.Заместитель генерального директора по транспорту и логистике АО "Волга" Алексей Полянский отмечает: "Ранее доставка продукции нашего предприятия в Китай осуществлялась по классическим маршрутам: через порты Новороссийска и Санкт-Петербурга. Но из-за роста тарифов на морские перевозки мы начали искать другие, более выгодные маршруты. Первую партию бумаги (около 1500 тонн) поездом в Китай напрямую по "Шелковому пути" мы отгрузили в мае прошлого года через погранпереход Забайкальск – Маньчжурия".Кроме того, Полянский отметил, что железная дорога позволяет сократить не только стоимость, но и сроки доставки грузов. Ожидается, что в этом году доля сухопутных перевозок продукции компании достигнет 50%.
https://ria.ru/20210317/gruzoperevozki-1601645846.html
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китай

Компания из РФ осваивает железнодорожный маршрут доставки бумаги в Китай

10:48 18.03.2021
 
© Фото : VolgaЦеллюлозно-бумажный комбинат "Волга"
Целлюлозно-бумажный комбинат Волга - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© Фото : Volga
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МОСКВА, 18 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Российская компания "Волга" начала осваивать новый маршрут для поставок своей продукции на китайский рынок.
В конце зимы нижегородский производитель отгрузил первую партию бумаги, которая по железной дороге будет доставлена во Владивосток, а оттуда морем - конечному заказчику в Китае. Изменения в логистике продиктованы ростом тарифов, сделавшим отправку через порты Новороссийска и Санкт-Петербурга слишком затратной.
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Заместитель генерального директора по транспорту и логистике АО "Волга" Алексей Полянский отмечает: "Ранее доставка продукции нашего предприятия в Китай осуществлялась по классическим маршрутам: через порты Новороссийска и Санкт-Петербурга. Но из-за роста тарифов на морские перевозки мы начали искать другие, более выгодные маршруты. Первую партию бумаги (около 1500 тонн) поездом в Китай напрямую по "Шелковому пути" мы отгрузили в мае прошлого года через погранпереход Забайкальск – Маньчжурия".
Кроме того, Полянский отметил, что железная дорога позволяет сократить не только стоимость, но и сроки доставки грузов. Ожидается, что в этом году доля сухопутных перевозок продукции компании достигнет 50%.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитай
 
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