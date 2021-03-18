https://ria.ru/20210318/magufuli-1601742744.html

Биография Джона Магуфули

Биография Джона Магуфули

Президент Танзании Джон Помбе Джозеф Магуфули (John Pombe Joseph Magufuli) родился 29 октября 1959 года в Чато региона Кагера (ныне Чато входит в регион Гейт) в РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T03:34

2021-03-18T03:34

2021-03-18T09:51

джон магуфули

танзания

справки

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Президент Танзании Джон Помбе Джозеф Магуфули (John Pombe Joseph Magufuli) родился 29 октября 1959 года в Чато региона Кагера (ныне Чато входит в регион Гейт) в подмандатной Великобритании территории Таньгаика (с 1962 года – республика Танганьика, с 1964 года – Объединенная Республика Танзания).В 1982 году окончил педагогический колледж в административном районе Мквава по специальности "химия и математика". В 1988 году получил степень бакалавра педагогических наук (химия и математика) в Университете Дар-эс-Салама, в 1994 году – степень магистра химии в Университете Солфорда в Великобритании, в 2009 году – докторскую степень по химии в Университете Дар-эс-Салама.В 1983-1984 годах Джон Магуфули проходил военную службу.В 1989-1995 годах работал химиком в Nyanza Cooperative Union в административном районе Мквава.С 1977 года являлся членом политической партии "Чама ча Мапиндузи" (ЧЧМ; Chama Cha Mapinduzi; на языке суахили – "Революционная партия").В 1995 году на всеобщих выборах Магуфули был впервые избран членом парламента Чато, переизбирался в 2000, 2005 и 2010 годах.В 1995-2000 годах Джон Магуфули был заместителем министра, в 2000-2005 и 2010-2015 годах – министром труда.В 2005-2008 годах занимал пост министра жилищного строительства, в 2008-2010 годах возглавлял министерство животноводства и рыболовства.В октябре 2015 года Джон Магуфули победил на президентских выборах, набрав 58% голосов избирателей. В 2020 году был переизбран на второй срок, набрав 84% голосов избирателей.Президентство Джона Магуфули было отмечено сокращением государственных расходов (сокращение аппарата госслужащих, уменьшение количества зарубежных поездок) и повышением сбора налогов. В 2015 году президент отказался от дорогостоящих празднований Дня независимости, объявив в этот день национальный субботник.Экономическая политика Магуфили характеризовалась развитием инфраструктуры, строительством дорожных сетей. Был возрожден национальный авиаперевозчик Air Tanzania. В социальной политике были приняты меры, направленные на доступность образования, строительство аудиторий и лабораторий по всей стране.Танзания – одна из немногих стран в мире, которая не публикует данные о случаях COVID-19. Власти запретили местной прессе освещать тему пандемии без согласования с ними. Магуфули говорил, что в Танзании нет SARS-CoV-2. В минздраве сообщали об отсутствии планов по закупке вакцин от COVID-19. Магуфули призывал жителей молиться в течение трех дней для борьбы с респираторными заболеваниями, прямо не говоря о коронавирусе, и подчеркивал, что не будет вводить локдаун.17 марта 2021 года президент Танзании Джон Магуфули скончался. Он не появлялся на публике около двух недель. Оппозиционные политики заявили, что он заразился COVID-19, но это не было подтверждено. Вице-президент страны Самия Сулуху Хасан заявила, что он Магуфули умер от проблем с сердцем.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джон магуфули, танзания, справки