Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210318/magufuli-1601742744.html
Биография Джона Магуфули
Биография Джона Магуфули
Президент Танзании Джон Помбе Джозеф Магуфули (John Pombe Joseph Magufuli) родился 29 октября 1959 года в Чато региона Кагера (ныне Чато входит в регион Гейт) в РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T03:34
2021-03-18T09:51
джон магуфули
танзания
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601757746_0:70:3030:1774_1920x0_80_0_0_f8be4a640c2635b2a5e107c681875555.jpg
Президент Танзании Джон Помбе Джозеф Магуфули (John Pombe Joseph Magufuli) родился 29 октября 1959 года в Чато региона Кагера (ныне Чато входит в регион Гейт) в подмандатной Великобритании территории Таньгаика (с 1962 года – республика Танганьика, с 1964 года – Объединенная Республика Танзания).В 1982 году окончил педагогический колледж в административном районе Мквава по специальности "химия и математика". В 1988 году получил степень бакалавра педагогических наук (химия и математика) в Университете Дар-эс-Салама, в 1994 году – степень магистра химии в Университете Солфорда в Великобритании, в 2009 году – докторскую степень по химии в Университете Дар-эс-Салама.В 1983-1984 годах Джон Магуфули проходил военную службу.В 1989-1995 годах работал химиком в Nyanza Cooperative Union в административном районе Мквава.С 1977 года являлся членом политической партии "Чама ча Мапиндузи" (ЧЧМ; Chama Cha Mapinduzi; на языке суахили – "Революционная партия").В 1995 году на всеобщих выборах Магуфули был впервые избран членом парламента Чато, переизбирался в 2000, 2005 и 2010 годах.В 1995-2000 годах Джон Магуфули был заместителем министра, в 2000-2005 и 2010-2015 годах – министром труда.В 2005-2008 годах занимал пост министра жилищного строительства, в 2008-2010 годах возглавлял министерство животноводства и рыболовства.В октябре 2015 года Джон Магуфули победил на президентских выборах, набрав 58% голосов избирателей. В 2020 году был переизбран на второй срок, набрав 84% голосов избирателей.Президентство Джона Магуфули было отмечено сокращением государственных расходов (сокращение аппарата госслужащих, уменьшение количества зарубежных поездок) и повышением сбора налогов. В 2015 году президент отказался от дорогостоящих празднований Дня независимости, объявив в этот день национальный субботник.Экономическая политика Магуфили характеризовалась развитием инфраструктуры, строительством дорожных сетей. Был возрожден национальный авиаперевозчик Air Tanzania. В социальной политике были приняты меры, направленные на доступность образования, строительство аудиторий и лабораторий по всей стране.Танзания – одна из немногих стран в мире, которая не публикует данные о случаях COVID-19. Власти запретили местной прессе освещать тему пандемии без согласования с ними. Магуфули говорил, что в Танзании нет SARS-CoV-2. В минздраве сообщали об отсутствии планов по закупке вакцин от COVID-19. Магуфули призывал жителей молиться в течение трех дней для борьбы с респираторными заболеваниями, прямо не говоря о коронавирусе, и подчеркивал, что не будет вводить локдаун.17 марта 2021 года президент Танзании Джон Магуфули скончался. Он не появлялся на публике около двух недель. Оппозиционные политики заявили, что он заразился COVID-19, но это не было подтверждено. Вице-президент страны Самия Сулуху Хасан заявила, что он Магуфули умер от проблем с сердцем.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
танзания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601757746_301:0:3030:2047_1920x0_80_0_0_5ae5c865959a10840a7b7a92ad6e00a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джон магуфули, танзания, справки

Биография Джона Магуфули

03:34 18.03.2021 (обновлено: 09:51 18.03.2021)
 
© REUTERS / Sadi Said/File PhotoПрезидент Танзании Джон Магуфули
Президент Танзании Джон Магуфули - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© REUTERS / Sadi Said/File Photo
Читать ria.ru в
Президент Танзании Джон Помбе Джозеф Магуфули (John Pombe Joseph Magufuli) родился 29 октября 1959 года в Чато региона Кагера (ныне Чато входит в регион Гейт) в подмандатной Великобритании территории Таньгаика (с 1962 года – республика Танганьика, с 1964 года – Объединенная Республика Танзания).
В 1982 году окончил педагогический колледж в административном районе Мквава по специальности "химия и математика". В 1988 году получил степень бакалавра педагогических наук (химия и математика) в Университете Дар-эс-Салама, в 1994 году – степень магистра химии в Университете Солфорда в Великобритании, в 2009 году – докторскую степень по химии в Университете Дар-эс-Салама.
В 1983-1984 годах Джон Магуфули проходил военную службу.
В 1989-1995 годах работал химиком в Nyanza Cooperative Union в административном районе Мквава.
С 1977 года являлся членом политической партии "Чама ча Мапиндузи" (ЧЧМ; Chama Cha Mapinduzi; на языке суахили – "Революционная партия").
В 1995 году на всеобщих выборах Магуфули был впервые избран членом парламента Чато, переизбирался в 2000, 2005 и 2010 годах.
В 1995-2000 годах Джон Магуфули был заместителем министра, в 2000-2005 и 2010-2015 годах – министром труда.
В 2005-2008 годах занимал пост министра жилищного строительства, в 2008-2010 годах возглавлял министерство животноводства и рыболовства.
В октябре 2015 года Джон Магуфули победил на президентских выборах, набрав 58% голосов избирателей. В 2020 году был переизбран на второй срок, набрав 84% голосов избирателей.
Президентство Джона Магуфули было отмечено сокращением государственных расходов (сокращение аппарата госслужащих, уменьшение количества зарубежных поездок) и повышением сбора налогов. В 2015 году президент отказался от дорогостоящих празднований Дня независимости, объявив в этот день национальный субботник.
Экономическая политика Магуфили характеризовалась развитием инфраструктуры, строительством дорожных сетей. Был возрожден национальный авиаперевозчик Air Tanzania. В социальной политике были приняты меры, направленные на доступность образования, строительство аудиторий и лабораторий по всей стране.
Танзания – одна из немногих стран в мире, которая не публикует данные о случаях COVID-19. Власти запретили местной прессе освещать тему пандемии без согласования с ними. Магуфули говорил, что в Танзании нет SARS-CoV-2. В минздраве сообщали об отсутствии планов по закупке вакцин от COVID-19. Магуфули призывал жителей молиться в течение трех дней для борьбы с респираторными заболеваниями, прямо не говоря о коронавирусе, и подчеркивал, что не будет вводить локдаун.
17 марта 2021 года президент Танзании Джон Магуфули скончался. Он не появлялся на публике около двух недель. Оппозиционные политики заявили, что он заразился COVID-19, но это не было подтверждено. Вице-президент страны Самия Сулуху Хасан заявила, что он Магуфули умер от проблем с сердцем.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Джон МагуфулиТанзанияСправки
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:15Песков ответил на вопрос о возможном переназначении Памфиловой в ЦИК
13:12Сторонники Сержа Саргсяна собрались у здания суда в Ереване
13:10Мосгорсуд отказался отпустить Сафронова из СИЗО
13:09Показан дизайн первого iPhone с гибким экраном
13:08В Кремле прокомментировали отзыв российского посла в США для консультаций
13:07Песков ответил на вопрос о планах встречи Путина с послом России в США
13:05Турецкий политолог назвал слова Байдена о Путине "помутнением рассудка"
13:05ДНР потребовала от Киева отказаться от ультиматумов на переговорах
13:04Путин поручил продолжить работу по трудоустройству выпускников вузов
13:02В Кремле заявили, что в графике Путина нет визита в Грецию
13:01В Кремле прокомментировали слова Байдена о Путине
13:01Тихановская запустила голосование о переговорах власти и оппозиции
13:00YouTube заблокировал возможность публикаций на канале "Вести Крым"
13:00В Крыму начали геологическую разведку новых месторождений воды
12:57В Армении опровергли слухи об участии в учениях НАТО
12:55При конфликте у отеля в Кабуле пострадали шесть человек
12:55Саакашвили назвал евродепутатов и экс-посла США "аморальными идиотами"
12:54Опреснитель для Ялты построят к концу 2022 года
12:51В Тель-Авиве запустили приложение для обеспечения безопасности женщин
12:49Страны G7 выпустили заявление к годовщине воссоединения Крыма с Россией
Лента новостейМолния