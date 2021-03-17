Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210317/prezident-1601735522.html
Умер президент Танзании Джон Магуфули
Умер президент Танзании Джон Магуфули
Президент Танзании Джон Магуфули умер на 62-м году жизни, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на вице-президента страны Самиа Сулуху Хассана. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-17T23:44
2021-03-18T01:45
джон магуфули
воз
намибия
кения
в мире
танзания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601735662_0:0:2910:1638_1920x0_80_0_0_13d1be2ef4528d2f15c0851fe49606ec.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент Танзании Джон Магуфули умер на 62-м году жизни, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на вице-президента страны Самиа Сулуху Хассана.Как ранее заявил танзанийский оппозиционный политик Тунду Лиссу, главу государства, заболевшего COVID-19, доставили в Индию. По информации Лиссу, до этого президент проходил лечение в Кении.Газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Магуфули серьезно болен. Кенийское издание Nation также со ссылкой на источник сообщало, что "лидер одной из африканских стран, не появлявшийся на публике около двух недель, госпитализирован с COVID-19 в больнице в Найроби". По информации СМИ, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.При этом премьер Танзании, министр по юридическим вопросам и посол страны в Намибии опровергли информацию о том, что президент заразился коронавирусом.Ранее Магуфули говорил, что в Танзании нет SARS-CoV-2. В Минздраве сообщали об отсутствии планов по закупке вакцин от COVID-19. Магуфули призывал жителей молиться в течение трех дней для борьбы с респираторными заболеваниями, прямо не говоря о коронавирусе, и подчеркивал, что не будет вводить локдаун.По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Танзания не сообщала данные статистики по заболеваемости и смертности от коронавируса с начала мая 2020 года. Всего в стране, по данным ВОЗ, выявили 509 случаев COVID-19 и зафиксировали 21 смерть.
https://ria.ru/20210209/bolezn-1596605466.html
намибия
кения
танзания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601735662_216:0:2533:1738_1920x0_80_0_0_04f1b5b97003d0680e396f2a9bbe84d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джон магуфули, воз, намибия, кения, в мире, танзания

Умер президент Танзании Джон Магуфули

23:44 17.03.2021 (обновлено: 01:45 18.03.2021)
 
© REUTERS / Thomas MukoyaПрезидент Танзании Джон Магуфули
Президент Танзании Джон Магуфули - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© REUTERS / Thomas Mukoya
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент Танзании Джон Магуфули умер на 62-м году жизни, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на вице-президента страны Самиа Сулуху Хассана.
Как ранее заявил танзанийский оппозиционный политик Тунду Лиссу, главу государства, заболевшего COVID-19, доставили в Индию. По информации Лиссу, до этого президент проходил лечение в Кении.
Газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Магуфули серьезно болен. Кенийское издание Nation также со ссылкой на источник сообщало, что "лидер одной из африканских стран, не появлявшийся на публике около двух недель, госпитализирован с COVID-19 в больнице в Найроби". По информации СМИ, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
При этом премьер Танзании, министр по юридическим вопросам и посол страны в Намибии опровергли информацию о том, что президент заразился коронавирусом.
Ранее Магуфули говорил, что в Танзании нет SARS-CoV-2. В Минздраве сообщали об отсутствии планов по закупке вакцин от COVID-19. Магуфули призывал жителей молиться в течение трех дней для борьбы с респираторными заболеваниями, прямо не говоря о коронавирусе, и подчеркивал, что не будет вводить локдаун.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Танзания не сообщала данные статистики по заболеваемости и смертности от коронавируса с начала мая 2020 года. Всего в стране, по данным ВОЗ, выявили 509 случаев COVID-19 и зафиксировали 21 смерть.
Лаборатория государственного института здравоохранения Ифакара в Танзании - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 03:08
В Танзании не менее 15 человек погибли от неизвестной болезни
 
Джон МагуфулиВОЗНамибияКенияВ миреТанзания
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42РБК: рыбаки предупредили о подорожании самой дешевой рыбы
04:09Стоит ли бояться магнитиков на холодильнике?
04:09Ученые выяснили, у кого больше шансов повторно заболеть COVID-19
03:57Водитель грузовика, попавший в ДТП с автобусом в Приморье, был трезв
03:27Последнюю подлодку серии "Варшавянка" передадут ТОФ в 2024 году
03:23Врачи дали советы, как защитить себя в сезон аллергий
03:19Крым обратится в ООН из-за водной блокады
03:18Специалист объяснил, как бытовые приборы шпионят за людьми
03:15Болгары встали на сторону России в вопросе Крыма
03:15Мошенники придумали новую схему обмана россиян
03:11Источник рассказал об отправке на ремонт блока "Фрегат" с космодрома Куру
03:07Доклад: ЦРУ вербовало карателей из латышского легиона СС
03:00Астрономы обнаружили миллиарды карликовых галактик в космической паутине
02:58В посольстве России заявили об угрозе обрушения отношений с США
02:48Антонов вылетит для консультаций в Москву 20 марта
02:48На Украине назвали критическое последствие запуска "Северного потока — 2"
02:38Орловского чиновника удивил отказ граждан работать за 15 тысяч рублей
02:36Жителя Владивостока осудили за "минирование" университета
02:26Bloomberg: Apple планирует представить в апреле новые модели iPad
02:18Историк рассказал о договоре, после которого начались репрессии в Польше
Лента новостейМолния