https://ria.ru/20210317/prezident-1601735522.html

Умер президент Танзании Джон Магуфули

Умер президент Танзании Джон Магуфули

Президент Танзании Джон Магуфули умер на 62-м году жизни, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на вице-президента страны Самиа Сулуху Хассана. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-17T23:44

2021-03-17T23:44

2021-03-18T01:45

джон магуфули

воз

намибия

кения

в мире

танзания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601735662_0:0:2910:1638_1920x0_80_0_0_13d1be2ef4528d2f15c0851fe49606ec.jpg

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент Танзании Джон Магуфули умер на 62-м году жизни, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на вице-президента страны Самиа Сулуху Хассана.Как ранее заявил танзанийский оппозиционный политик Тунду Лиссу, главу государства, заболевшего COVID-19, доставили в Индию. По информации Лиссу, до этого президент проходил лечение в Кении.Газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Магуфули серьезно болен. Кенийское издание Nation также со ссылкой на источник сообщало, что "лидер одной из африканских стран, не появлявшийся на публике около двух недель, госпитализирован с COVID-19 в больнице в Найроби". По информации СМИ, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.При этом премьер Танзании, министр по юридическим вопросам и посол страны в Намибии опровергли информацию о том, что президент заразился коронавирусом.Ранее Магуфули говорил, что в Танзании нет SARS-CoV-2. В Минздраве сообщали об отсутствии планов по закупке вакцин от COVID-19. Магуфули призывал жителей молиться в течение трех дней для борьбы с респираторными заболеваниями, прямо не говоря о коронавирусе, и подчеркивал, что не будет вводить локдаун.По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Танзания не сообщала данные статистики по заболеваемости и смертности от коронавируса с начала мая 2020 года. Всего в стране, по данным ВОЗ, выявили 509 случаев COVID-19 и зафиксировали 21 смерть.

https://ria.ru/20210209/bolezn-1596605466.html

намибия

кения

танзания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джон магуфули, воз, намибия, кения, в мире, танзания