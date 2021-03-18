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В Госдуме предложили ужесточить наказание за гей-пропаганду

В Госдуме предложили ужесточить наказание за гей-пропаганду

Участники парламентских слушаний по проблемам демографии в Госдуме рекомендовали Федеральному собранию ужесточить ответственность за пропаганду нетрадиционных... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T16:08

2021-03-18T16:08

2021-03-18T19:13

россия

госдума рф

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владимир путин

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Участники парламентских слушаний по проблемам демографии в Госдуме рекомендовали Федеральному собранию ужесточить ответственность за пропаганду нетрадиционных отношений, говорится в проекте рекомендаций участников слушаний, который имеется в распоряжении РИА Новости.В четверг фракция КПРФ проводит в Госдуме слушания на тему реализации нацпроекта "Демография"."Внести изменения в федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" о запрете на распространение информации, оскорбляющий семейные ценности, материнство, многодетность. Ужесточить ответственность за пропаганду нетрадиционных отношений", - отмечается в рекомендациях участником парламентских слушаний Федеральному собранию.Президент РФ Владимир Путин в 2013 году подписал закон о запрете гей-пропаганды среди детей. Обычным россиянам за это грозит штраф до 5 тысяч рублей, должностным лицам - до 50 тысяч, юридическим - до миллиона. Еще жестче наказание за такую пропаганду "с применением СМИ или интернета". При этом Путин неоднократно заявлял, что права ЛГБТ-сообщества в России никто не ущемляет.

https://ria.ru/20210302/zombiseksualy-1599460820.html

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россия, госдума рф, лгбт-сообщество, владимир путин, общество