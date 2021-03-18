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В Приморье сняли на видео, как леопард покоряет скалу
В Приморье сняли на видео, как леопард покоряет скалу
Заповедник "Земля леопарда" опубликовал в инстаграме видео, как большая пятнистая кошка покоряет скалу. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T00:12
2021-03-18T00:12
леопарды
животные
туризм
туризм
туристы
национальный парк "земля леопарда"
новости - туризм
приморский край
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Заповедник "Земля леопарда" опубликовал в инстаграме видео, как большая пятнистая кошка покоряет скалу."Посмотрите, как легко и ловко этот дальневосточный леопард забирается. Можно подумать, что для него покорение таких вершин — обычное дело, — пишет сотрудник заповедника. — Действительно, дальневосточные леопарды — отличные скалолазы. Они ежедневно перемещаются по своему охотничьему участку, переходя от мест охоты к местам отдыха. А поскольку рельеф на "Земле леопарда" горный, приходится и по скалам полазать".Также эксперты пояснили, что часто после трапезы хищники выбирают прогреваемые солнцем "смотровые площадки" на вершинах скал и крупных камней. Оттуда хорошо видны охотничьи угодья.
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РИА Новости
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леопарды, животные, туризм, туристы, национальный парк "земля леопарда", новости - туризм, приморский край

В Приморье сняли на видео, как леопард покоряет скалу

00:12 18.03.2021
 
© Фото : Национальный парк "Земля леопарда"дальневосточный леопард Leo 123F
дальневосточный леопард Leo 123F - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© Фото : Национальный парк "Земля леопарда"
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Заповедник "Земля леопарда" опубликовал в инстаграме видео, как большая пятнистая кошка покоряет скалу.
"Посмотрите, как легко и ловко этот дальневосточный леопард забирается. Можно подумать, что для него покорение таких вершин — обычное дело, — пишет сотрудник заповедника. —
Действительно, дальневосточные леопарды — отличные скалолазы. Они ежедневно перемещаются по своему охотничьему участку, переходя от мест охоты к местам отдыха. А поскольку рельеф на "Земле леопарда" горный, приходится и по скалам полазать".
Также эксперты пояснили, что часто после трапезы хищники выбирают прогреваемые солнцем "смотровые площадки" на вершинах скал и крупных камней. Оттуда хорошо видны охотничьи угодья.
Леопард - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
6 марта, 02:17Туризм
В заповеднике в Приморье показали самую занятую самку леопарда
 
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