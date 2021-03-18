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В Приморье сняли на видео, как леопард покоряет скалу

В Приморье сняли на видео, как леопард покоряет скалу

Заповедник "Земля леопарда" опубликовал в инстаграме видео, как большая пятнистая кошка покоряет скалу. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T00:12

2021-03-18T00:12

2021-03-18T00:12

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Заповедник "Земля леопарда" опубликовал в инстаграме видео, как большая пятнистая кошка покоряет скалу."Посмотрите, как легко и ловко этот дальневосточный леопард забирается. Можно подумать, что для него покорение таких вершин — обычное дело, — пишет сотрудник заповедника. — Действительно, дальневосточные леопарды — отличные скалолазы. Они ежедневно перемещаются по своему охотничьему участку, переходя от мест охоты к местам отдыха. А поскольку рельеф на "Земле леопарда" горный, приходится и по скалам полазать".Также эксперты пояснили, что часто после трапезы хищники выбирают прогреваемые солнцем "смотровые площадки" на вершинах скал и крупных камней. Оттуда хорошо видны охотничьи угодья.

https://ria.ru/20210306/leopard-1600133578.html

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леопарды, животные, туризм, туристы, национальный парк "земля леопарда", новости - туризм, приморский край