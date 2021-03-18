https://ria.ru/20210318/kuban-1601862344.html

Кубань разработает рекомендации по сдаче жилых помещений туристам

Кубань разработает рекомендации по сдаче жилых помещений туристам

Краснодарский край направил в Ростуризм свои предложения по легализации частных гостевых домов, регион также разрабатывает рекомендации для тех, кто оказывает... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T18:12

2021-03-18T18:12

2021-03-18T18:12

краснодарский край

вениамин кондратьев

михаил мишустин

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

краснодарский край

общество

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КРАСНОДАР, 18 мар - РИА Новости. Краснодарский край направил в Ростуризм свои предложения по легализации частных гостевых домов, регион также разрабатывает рекомендации для тех, кто оказывает услуги по сдаче жилых помещений туристам, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.Ранее пресс-служба кабмина России сообщила, что профильные ведомства до 1 июля должны подготовить предложения по регулированию деятельности гостевых домов. Премьер-министр России Михаил Мишустин дал соответствующие поручения по итогам рабочей поездки в республику Алтай, где одной из основных тем стали вопросы развития туристической отрасли.Он уточнил, что на курортах Краснодарского края сегодня более 10 тысяч средств размещения. "При этом почти половина из них находится в частном секторе. Такие гостевые дома достаточно востребованы у наших гостей, это бюджетный, доступный отдых. Но в то же время мы не можем считать эти услуги гостиничными. Они не регулируются законодательством: качество отдыха и безопасность остаются под вопросом, нет правовых механизмов их контроля", - пояснил глава края.Он напомнил, что регион давно занимается вопросом вывода из тени таких гостевых домов. "На своем уровне разрабатываем рекомендации для тех, кто оказывает услуги по сдаче жилых помещений туристам. Учитываем минимальный набор требований безопасности, а также требований к набору услуг и нормам обслуживания гостей", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20210315/kurorty-1601252030.html

краснодарский край

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вениамин кондратьев, михаил мишустин, федеральное агентство по туризму (ростуризм), краснодарский край, общество