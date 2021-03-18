https://ria.ru/20210318/krym-1601903235.html
Глава Крыма рассказал об отношении к власти и народу Украины
Глава Крыма рассказал об отношении к власти и народу Украины
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что придерживается разных подходов в отношении к власти и народу Украины. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T23:42
2021-03-18T23:42
2021-03-18T23:42
сергей аксенов (политик)
владимир путин
республика крым
севастополь
оон
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что придерживается разных подходов в отношении к власти и народу Украины."Я хочу разделить ситуацию: украинский народ и украинские власти. Граждане Украины никогда не были нам врагами, оппонентами. Мы с уважением относимся ко всем, кто приезжает в Республику Крым и всегда их приглашаем и ждем. С точки зрения властей Украины, то пока - сплошной маразм", - заявил Аксенов в документальном фильме телеканала "RT Россия".Крым стал российским после референдума 16 марта 2014 года, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Президент России Владимир Путин 18 марта подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Украина по-прежнему считает регион своей территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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сергей аксенов (политик), владимир путин, республика крым, севастополь, оон, украина, политика