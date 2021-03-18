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Сотрудник "Радио Свобода"* собирал данные о доме Зеленского в Крыму
Сотрудник "Радио Свобода"* собирал данные о доме Зеленского в Крыму
Задержанный в Крыму сотрудник крымского проекта украинской службы "Радио Свобода"* - "Крым.Реалии"* (СМИ-иноагент) Владислав Есипенко рассказал, что по... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T22:57
2021-03-18T22:57
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир зеленский
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Задержанный в Крыму сотрудник крымского проекта украинской службы "Радио Свобода"* - "Крым.Реалии"* (СМИ-иноагент) Владислав Есипенко рассказал, что по редакционному заданию собирал в Крыму информацию о недвижимости президента Украины Владимира Зеленского.О задержании Есипенко, занимавшегося, по данным ФСБ, "разведывательно-подрывной деятельностью" в интересах украинской разведки, стало известно во вторник. Согласно оперативной информации ФСБ РФ, Есипенко снимал на фото и видео объекты жизнеобеспечения и людные места на полуострове. Сам задержанный, по информации ФСБ, признался, что работал на спецслужбы Украины, а самодельное взрывное устройство хранил в автомобиле "для обеспечения собственной безопасности". Сейчас он в СИЗО. Есипенко являлся внештатным сотрудником крымского проекта украинской службы "Радио Свобода"* - "Крым.Реалии"*, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, а позднее подтвердили в украинской прокуратуре, которая возбудила дело в связи с данным задержанием.Есипенко дал интервью телеканалу "Крым 24", записанное после запроса в ФСБ."Это было редакционное задание проекта. Снять дом Зеленского в Ливадии", - сказал Есипенко.По его словам, соответствующее задание он получил от своего куратора в редакции. Видео было передано на Украину."Я снял это", - добавил он.Он также рассказал, что с Виктором Кравчуком, которого он назвал одним из руководителей в СБУ, его свел общий знакомый в 2017 году во время поездки на Украину."Он (Кравчук – ред.) предложил дублировать видеоматериалы, которые я снимал на телепроекте "Крым.Реалии"*, - сказал Есипенко.Он отметил, что снимал видеоматериалы о жизни крымчан, выборах, состоянии водохранилищ, блиц-опросы и дублировал эту информацию спецслужбам.В заключении интервью Есипенко подчеркнул, что сожалеет о произошедшем.*СМИ, выполняющее функцию иностранного агента.
https://ria.ru/20210317/delo-1601716017.html
https://ria.ru/20210316/zaderzhanie-1601505806.html
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служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир зеленский, республика крым, украина

Сотрудник "Радио Свобода"* собирал данные о доме Зеленского в Крыму

22:57 18.03.2021
 
© ФСБ РоссииЗадержание гражданина России, работающего на спецслужбы Украины. Кадр из оперативного видео ФСБ
Задержание гражданина России, работающего на спецслужбы Украины. Кадр из оперативного видео ФСБ - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© ФСБ России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Задержанный в Крыму сотрудник крымского проекта украинской службы "Радио Свобода"* - "Крым.Реалии"* (СМИ-иноагент) Владислав Есипенко рассказал, что по редакционному заданию собирал в Крыму информацию о недвижимости президента Украины Владимира Зеленского.
О задержании Есипенко, занимавшегося, по данным ФСБ, "разведывательно-подрывной деятельностью" в интересах украинской разведки, стало известно во вторник. Согласно оперативной информации ФСБ РФ, Есипенко снимал на фото и видео объекты жизнеобеспечения и людные места на полуострове. Сам задержанный, по информации ФСБ, признался, что работал на спецслужбы Украины, а самодельное взрывное устройство хранил в автомобиле "для обеспечения собственной безопасности". Сейчас он в СИЗО. Есипенко являлся внештатным сотрудником крымского проекта украинской службы "Радио Свобода"* - "Крым.Реалии"*, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, а позднее подтвердили в украинской прокуратуре, которая возбудила дело в связи с данным задержанием.
Задержание В. Есипенко, обвиняемого в шпионаже в пользу Украины - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 20:30
Украина возбудила дело о задержании сотрудника "Радио Свобода"* в Крыму
Есипенко дал интервью телеканалу "Крым 24", записанное после запроса в ФСБ.
"Это было редакционное задание проекта. Снять дом Зеленского в Ливадии", - сказал Есипенко.
По его словам, соответствующее задание он получил от своего куратора в редакции. Видео было передано на Украину.
"Я снял это", - добавил он.
Он также рассказал, что с Виктором Кравчуком, которого он назвал одним из руководителей в СБУ, его свел общий знакомый в 2017 году во время поездки на Украину.
"Он (Кравчук – ред.) предложил дублировать видеоматериалы, которые я снимал на телепроекте "Крым.Реалии"*, - сказал Есипенко.
Он отметил, что снимал видеоматериалы о жизни крымчан, выборах, состоянии водохранилищ, блиц-опросы и дублировал эту информацию спецслужбам.
В заключении интервью Есипенко подчеркнул, что сожалеет о произошедшем.
*СМИ, выполняющее функцию иностранного агента.
Задержание агента украинских спецслужб. Кадры ФСБ - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 16:22
Опубликовано видео задержания агента спецслужб Украины в Крыму
 
Служба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ЗеленскийРеспублика КрымУкраина
 
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