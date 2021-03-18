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Хуснуллин назвал сроки создания гарантированного запаса воды в Крыму
Хуснуллин назвал сроки создания гарантированного запаса воды в Крыму
Гарантированный запас для стабильного обеспечения жителей Крымского полуострова водой удастся создать к 2024 году, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T22:49
2021-03-18T22:49
марат хуснуллин
симферополь
республика крым
украина
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Гарантированный запас для стабильного обеспечения жителей Крымского полуострова водой удастся создать к 2024 году, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Мы половину вопроса решим в этом году. До 2024 года - за 2022-й, 2023-й - мы решим все запланированные объемы работ. Это даст нам примерно еще плюс 300 тысяч кубов в сутки. У нас появится гарантированный запас", - сказал Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24".Как в очередной раз подчеркнул вице-премьер, сомнений в том, что население полуострова будет обеспечено водой, нет."Все решения есть, деньги есть, надо просто постоянно системно работать", - заключил он.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя переориентируется на артезианские источники.Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлены около 50 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210318/krym-1601755730.html
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симферополь
республика крым
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марат хуснуллин, симферополь, республика крым, украина

Хуснуллин назвал сроки создания гарантированного запаса воды в Крыму

22:49 18.03.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Гарантированный запас для стабильного обеспечения жителей Крымского полуострова водой удастся создать к 2024 году, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Мы половину вопроса решим в этом году. До 2024 года - за 2022-й, 2023-й - мы решим все запланированные объемы работ. Это даст нам примерно еще плюс 300 тысяч кубов в сутки. У нас появится гарантированный запас", - сказал Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24".
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
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Аксенов назвал 2021 год переломным в вопросе водоснабжения Крыма
Как в очередной раз подчеркнул вице-премьер, сомнений в том, что население полуострова будет обеспечено водой, нет.
"Все решения есть, деньги есть, надо просто постоянно системно работать", - заключил он.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя переориентируется на артезианские источники.
Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлены около 50 миллиардов рублей.
Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
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Марат ХуснуллинСимферопольРеспублика КрымУкраина
 
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