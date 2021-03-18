https://ria.ru/20210318/krym-1601899450.html

Хуснуллин назвал сроки создания гарантированного запаса воды в Крыму

Хуснуллин назвал сроки создания гарантированного запаса воды в Крыму

Гарантированный запас для стабильного обеспечения жителей Крымского полуострова водой удастся создать к 2024 году, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T22:49

2021-03-18T22:49

2021-03-18T22:49

марат хуснуллин

симферополь

республика крым

украина

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Гарантированный запас для стабильного обеспечения жителей Крымского полуострова водой удастся создать к 2024 году, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Мы половину вопроса решим в этом году. До 2024 года - за 2022-й, 2023-й - мы решим все запланированные объемы работ. Это даст нам примерно еще плюс 300 тысяч кубов в сутки. У нас появится гарантированный запас", - сказал Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24".Как в очередной раз подчеркнул вице-премьер, сомнений в том, что население полуострова будет обеспечено водой, нет."Все решения есть, деньги есть, надо просто постоянно системно работать", - заключил он.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя переориентируется на артезианские источники.Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлены около 50 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210318/krym-1601755730.html

https://ria.ru/20210318/muradov-1601687576.html

симферополь

республика крым

украина

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марат хуснуллин, симферополь, республика крым, украина