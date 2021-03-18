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Правительство подготовит меры для привлечения инвесторов в Крым
Правительство подготовит меры для привлечения инвесторов в Крым
Правительство РФ готовит ряд законодательных мер для привлечения инвестиций в Крым, в том числе от иностранных инвесторов, заявил вице-премьер РФ Марат... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T21:30
2021-03-18T21:30
ирина кивико
марат хуснуллин
владимир путин
китай
экономика
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Правительство РФ готовит ряд законодательных мер для привлечения инвестиций в Крым, в том числе от иностранных инвесторов, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма четверг заявил, что объем частных инвестиций для Крыма за 2022-2025 годы должен превысить 1 триллион рублей. Он подчеркнул, что необходимо обеспечить стимулирование частных инвестиций и вести работу по улучшению делового климата в регионе."Президент поставил задачу привлекать в целом инвестиции. В первую очередь, конечно, надо пытаться инвестиции нашей страны привлечь. Цифры очень серьезные - объем туристов 10 миллионов к 2024 году. Поэтому мы сейчас готовим целый ряд законодательных мер для того, чтобы в Крым вкладывать и российские, и иностранные инвестиции", - сказал Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24"."А вот какой это будет процент соотношения - жизнь покажет. Здесь, конечно, очень важно, как будут работать региональные власти, будут ли они бороться за инвесторов, будут ли они помогать в ручном режиме. Тогда инвестиций будет больше", - добавил он.На прошлой неделе делегация бизнесменов из Китая посетила Крым с деловым визитом. Как сообщала вице-премьер правительства региона – министр финансов республики Ирина Кивико, Крым готовит кейс бизнес-предложений для инвесторов из КНР.
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ирина кивико, марат хуснуллин, владимир путин, китай, экономика

Правительство подготовит меры для привлечения инвесторов в Крым

21:30 18.03.2021
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Правительство РФ готовит ряд законодательных мер для привлечения инвестиций в Крым, в том числе от иностранных инвесторов, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма четверг заявил, что объем частных инвестиций для Крыма за 2022-2025 годы должен превысить 1 триллион рублей. Он подчеркнул, что необходимо обеспечить стимулирование частных инвестиций и вести работу по улучшению делового климата в регионе.
"Президент поставил задачу привлекать в целом инвестиции. В первую очередь, конечно, надо пытаться инвестиции нашей страны привлечь. Цифры очень серьезные - объем туристов 10 миллионов к 2024 году. Поэтому мы сейчас готовим целый ряд законодательных мер для того, чтобы в Крым вкладывать и российские, и иностранные инвестиции", - сказал Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24".
"А вот какой это будет процент соотношения - жизнь покажет. Здесь, конечно, очень важно, как будут работать региональные власти, будут ли они бороться за инвесторов, будут ли они помогать в ручном режиме. Тогда инвестиций будет больше", - добавил он.
На прошлой неделе делегация бизнесменов из Китая посетила Крым с деловым визитом. Как сообщала вице-премьер правительства региона – министр финансов республики Ирина Кивико, Крым готовит кейс бизнес-предложений для инвесторов из КНР.
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