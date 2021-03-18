https://ria.ru/20210318/krym-1601891692.html

Правительство подготовит меры для привлечения инвесторов в Крым

Правительство подготовит меры для привлечения инвесторов в Крым

Правительство РФ готовит ряд законодательных мер для привлечения инвестиций в Крым, в том числе от иностранных инвесторов, заявил вице-премьер РФ Марат... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T21:30

2021-03-18T21:30

2021-03-18T21:30

ирина кивико

марат хуснуллин

владимир путин

китай

экономика

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Правительство РФ готовит ряд законодательных мер для привлечения инвестиций в Крым, в том числе от иностранных инвесторов, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма четверг заявил, что объем частных инвестиций для Крыма за 2022-2025 годы должен превысить 1 триллион рублей. Он подчеркнул, что необходимо обеспечить стимулирование частных инвестиций и вести работу по улучшению делового климата в регионе."Президент поставил задачу привлекать в целом инвестиции. В первую очередь, конечно, надо пытаться инвестиции нашей страны привлечь. Цифры очень серьезные - объем туристов 10 миллионов к 2024 году. Поэтому мы сейчас готовим целый ряд законодательных мер для того, чтобы в Крым вкладывать и российские, и иностранные инвестиции", - сказал Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24"."А вот какой это будет процент соотношения - жизнь покажет. Здесь, конечно, очень важно, как будут работать региональные власти, будут ли они бороться за инвесторов, будут ли они помогать в ручном режиме. Тогда инвестиций будет больше", - добавил он.На прошлой неделе делегация бизнесменов из Китая посетила Крым с деловым визитом. Как сообщала вице-премьер правительства региона – министр финансов республики Ирина Кивико, Крым готовит кейс бизнес-предложений для инвесторов из КНР.

https://radiosputnik.ria.ru/20210318/putin-1601878380.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина кивико, марат хуснуллин, владимир путин, китай, экономика