https://ria.ru/20210318/krym-1601840673.html
Путин назвал поддержку крымчан приоритетом для властей
Путин назвал поддержку крымчан приоритетом для властей
Поддержка крымчан и севастопольцев является безусловным приоритетом для российских властей, такое внимание к региону со стороны федерального центра задает... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T16:34
2021-03-18T16:34
2021-03-18T16:35
владимир путин
республика крым
севастополь
общество
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Поддержка крымчан и севастопольцев является безусловным приоритетом для российских властей, такое внимание к региону со стороны федерального центра задает высокую планку требований к качеству работы местных руководителей, заявил президент РФ Владимир Путин."Безусловно, наша задача - всегда слышать и откликаться на запросы, пожелания, инициативы граждан. Мы обязаны это делать по всей территории России, в каждой республике, области, городе, селе. В полной мере это касается и Крымского полуострова - региона, безусловно, стратегической значимости. Поддержка крымчан, севастопольцев для нас безусловный приоритет", - сказал Путин в четверг на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.При этом он указал, что "такое внимание к региону со стороны федерации задает и высокую планку требований к эффективности, качеству работы всех ведомств, региональных и муниципальных властей на местах".
https://ria.ru/20210318/krym-1601837836.html
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владимир путин, республика крым, севастополь, общество