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Путин поставил задачу привлечь частные инвестиции в Крым
Путин поставил задачу привлечь частные инвестиции в Крым
Объем частных инвестиций для Крыма в ближайшие годы должен превысить 1 триллион рублей, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T16:24
2021-03-18T16:29
владимир путин
республика крым
севастополь
экономика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Объем частных инвестиций для Крыма в ближайшие годы должен превысить 1 триллион рублей, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма."Об успехе наших действий можно будет говорить только, если мы сумеем обеспечить существенный кардинальный рост частных инвестиций. Их объем за предстоящие 4 года, за 2022-2025 годы, в Крыму и Севастополе должен превысить 1 триллион рублей. Это амбициозная задача - она потребует слаженных действий федеральных, региональных и муниципальных властей", - сказал Путин.По его словам, реализация крупных, опорных проектов на полуострове, в том числе по решению проблем с водоснабжением и обеспечением полуострова электроэнергией, создает условиях для перехода для дальнейшего развития Крыма. "Смысл в том, чтобы созданная государством инфраструктура обеспечила возможности для реализации значительно большего объема инвестиционных проектов во всех отраслях - от промышленности до сферы услуг", - добавил президент РФ.Он подчеркнул, что необходимо обеспечить стимулирование частных инвестиций и вести работу по улучшению делового климата в регионе.
https://ria.ru/20210318/krym-1601813207.html
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владимир путин, республика крым, севастополь, экономика

Путин поставил задачу привлечь частные инвестиции в Крым

16:24 18.03.2021 (обновлено: 16:29 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Объем частных инвестиций для Крыма в ближайшие годы должен превысить 1 триллион рублей, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма.
"Об успехе наших действий можно будет говорить только, если мы сумеем обеспечить существенный кардинальный рост частных инвестиций. Их объем за предстоящие 4 года, за 2022-2025 годы, в Крыму и Севастополе должен превысить 1 триллион рублей. Это амбициозная задача - она потребует слаженных действий федеральных, региональных и муниципальных властей", - сказал Путин.
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По его словам, реализация крупных, опорных проектов на полуострове, в том числе по решению проблем с водоснабжением и обеспечением полуострова электроэнергией, создает условиях для перехода для дальнейшего развития Крыма. "Смысл в том, чтобы созданная государством инфраструктура обеспечила возможности для реализации значительно большего объема инвестиционных проектов во всех отраслях - от промышленности до сферы услуг", - добавил президент РФ.
Он подчеркнул, что необходимо обеспечить стимулирование частных инвестиций и вести работу по улучшению делового климата в регионе.
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