Путин поставил задачу привлечь частные инвестиции в Крым
16:24 18.03.2021 (обновлено: 16:29 18.03.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Объем частных инвестиций для Крыма в ближайшие годы должен превысить 1 триллион рублей, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма.
"Об успехе наших действий можно будет говорить только, если мы сумеем обеспечить существенный кардинальный рост частных инвестиций. Их объем за предстоящие 4 года, за 2022-2025 годы, в Крыму и Севастополе должен превысить 1 триллион рублей. Это амбициозная задача - она потребует слаженных действий федеральных, региональных и муниципальных властей", - сказал Путин.
По его словам, реализация крупных, опорных проектов на полуострове, в том числе по решению проблем с водоснабжением и обеспечением полуострова электроэнергией, создает условиях для перехода для дальнейшего развития Крыма. "Смысл в том, чтобы созданная государством инфраструктура обеспечила возможности для реализации значительно большего объема инвестиционных проектов во всех отраслях - от промышленности до сферы услуг", - добавил президент РФ.
Он подчеркнул, что необходимо обеспечить стимулирование частных инвестиций и вести работу по улучшению делового климата в регионе.