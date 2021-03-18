https://ria.ru/20210318/krym-1601836992.html

Власти сделают все для обеспечения в Крыму безопасности, заявил Путин

Власти сделают все для обеспечения в Крыму безопасности, заявил Путин

Власти России сделают все для обеспечения стабильности и безопасности в Крыму, будут развивать регион и создавать условия для притока инвестиций, заявил... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T16:20

2021-03-18T16:20

2021-03-18T16:20

безопасность

владимир путин

севастополь

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Власти России сделают все для обеспечения стабильности и безопасности в Крыму, будут развивать регион и создавать условия для притока инвестиций, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы делаем и сделаем все для обеспечения в Крыму стабильности и безопасности, для дальнейшего комплексного развития транспорта, энергетики, всей инфраструктуры, будем поддерживать промышленные и аграрные предприятия, малый и средний бизнес, туризм, создавать условия для притока инвестиций", - сказал Путин в четверг на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.Он подчеркнул, что на этой базе опережающими темпами должно расти качество жизни граждан, "чтобы они имели все возможности получить хорошее и востребованное образование, современные высокотехнологичные медицинские услуги, достойно оплачиваемые рабочие места".

https://ria.ru/20210318/krym-1601832768.html

севастополь

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безопасность, владимир путин, севастополь