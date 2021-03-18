https://ria.ru/20210318/krym-1601831500.html

Путин оценил важность создания в Крыму мемориала, посвященного концлагерю

Путин оценил важность создания в Крыму мемориала, посвященного концлагерю

Президент России Владимир Путин отметил важность создания мемориала в Крыму, который посвящен концлагерю в Симферопольском районе, где во время Великой... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T15:52

2021-03-18T15:52

2021-03-18T15:56

андрей мальгин

центральный музей тавриды

владимир путин

республика крым

севастополь

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность создания мемориала в Крыму, который посвящен концлагерю в Симферопольском районе, где во время Великой Отечественной войны погибли до 15 тысяч человек.На встрече президента с представителями общественности Республики Крым и Севастополя генеральный директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин рассказал про созданный мемориал, посвященный концлагерю, который находился в Симферопольском районе и где во время оккупации погибли до 15 тысяч мирных граждан и военнопленных."Работа чрезвычайно важная, ведь в годы Второй мировой войны, Великой Отечественной, всему миру хорошо известно: Советский Союз, Россия понесли самые большие, невосполнимые потери. Посчитать до сих пор невозможно. Последняя цифра, которая называется - 27 миллионов человек, которые погибли. Но ведь в основном это мирные жители, мирные граждане нашей страны. В основном. Ведь боевые потери были гораздо меньше,... это безусловно,... а что же это такое, если это не геноцид. Конечно", - сказал Путин.Президент отметил, что создание мемориала не дает зарубцеваться памяти по поводу трагических событий. "Конечно, это чрезвычайно важно. Важно для нас, для нашего самосознания, для самосознания нашего народа. Важно для всех, для всего мира. Для чего? Для того, чтобы ничего подобного больше не повторилось, чтобы все понимали, к чему ведут такие идеи, которые легли основу идеологии фашизма и его практической деятельности преступной", - сказал Путин."Вот когда мы говорим о ростках возрождения подобной человеконенавистнической идеологии, вот это и очень важно для сегодняшнего дня. Когда я говорю, чтобы это никогда не повторилось. Это очень важно, чтобы человечество не забывало про трагедии подобного рода. Вот вы как раз этим и занимаетесь, вы не даете никому это забыть. Чрезвычайно важная работа", - добавил он.Президент пожелал успехов. "Конечно, будем поддерживать вашу работу дальше", - сказал Путин.

https://ria.ru/20210210/arkhivy-1596823023.html

https://ria.ru/20201117/krym-1584994249.html

республика крым

севастополь

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андрей мальгин, центральный музей тавриды, владимир путин, республика крым, севастополь