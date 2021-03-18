https://ria.ru/20210318/krym-1601819014.html

Путина пригласили в воссоздаваемый главный собор Крыма на его освящение

Путина пригласили в воссоздаваемый главный собор Крыма на его освящение

Протоиерей, настоятель Петро-Павловского кафедрального собора в Симферополе Александр Якушечкин пригласил президента России Владимира Путина приехать на... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T14:46

2021-03-18T14:46

2021-03-18T19:46

религия и мировоззрение

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Протоиерей, настоятель Петро-Павловского кафедрального собора в Симферополе Александр Якушечкин пригласил президента России Владимира Путина приехать на освящение воссоздаваемого в столице Крыма главного храма полуострова - кафедрального Александро-Невского собора."Хочется поблагодарить Вас за то, что Вы взяли под патронат воссоздание этого главного православного храма Крыма… Сейчас в целом работы по возрождению этой величайшей крымской православной жемчужины. Мы все крымчане были бы рады, если бы могли увидеть Вас здесь, на освящении этого храма, которое, надеюсь, произойдет в этом году", - сказал Якушечкин по видеосвязи в ходе встречи президента с крымской общественностью.Собор в свое время повторил судьбу храма Христа Спасителя в Москве, отметил Якушечкин. В 30-м году прошлого века он был взорван, его восстановление началось в начале 2000-х годов.Кафедральный Александро-Невский собор, который восстанавливают в центре Симферополя с 2003 года, был открыт для верующих после росписи в апреле 2019 года, тогда здесь вновь прошла первая служба.

https://ria.ru/20210318/pozdravlenie-1601807526.html

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москва

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религия, александр якушечкин, владимир путин, москва, симферополь, общество