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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210318/krym-1601819014.html
Путина пригласили в воссоздаваемый главный собор Крыма на его освящение
Путина пригласили в воссоздаваемый главный собор Крыма на его освящение
Протоиерей, настоятель Петро-Павловского кафедрального собора в Симферополе Александр Якушечкин пригласил президента России Владимира Путина приехать на... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T14:46
2021-03-18T19:46
религия и мировоззрение
религия
александр якушечкин
владимир путин
москва
симферополь
общество
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Протоиерей, настоятель Петро-Павловского кафедрального собора в Симферополе Александр Якушечкин пригласил президента России Владимира Путина приехать на освящение воссоздаваемого в столице Крыма главного храма полуострова - кафедрального Александро-Невского собора."Хочется поблагодарить Вас за то, что Вы взяли под патронат воссоздание этого главного православного храма Крыма… Сейчас в целом работы по возрождению этой величайшей крымской православной жемчужины. Мы все крымчане были бы рады, если бы могли увидеть Вас здесь, на освящении этого храма, которое, надеюсь, произойдет в этом году", - сказал Якушечкин по видеосвязи в ходе встречи президента с крымской общественностью.Собор в свое время повторил судьбу храма Христа Спасителя в Москве, отметил Якушечкин. В 30-м году прошлого века он был взорван, его восстановление началось в начале 2000-х годов.Кафедральный Александро-Невский собор, который восстанавливают в центре Симферополя с 2003 года, был открыт для верующих после росписи в апреле 2019 года, тогда здесь вновь прошла первая служба.
https://ria.ru/20210318/pozdravlenie-1601807526.html
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религия, александр якушечкин, владимир путин, москва, симферополь, общество

Путина пригласили в воссоздаваемый главный собор Крыма на его освящение

14:46 18.03.2021 (обновлено: 19:46 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с общественностью Республики Крым и Севастополя
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с общественностью Республики Крым и Севастополя - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Протоиерей, настоятель Петро-Павловского кафедрального собора в Симферополе Александр Якушечкин пригласил президента России Владимира Путина приехать на освящение воссоздаваемого в столице Крыма главного храма полуострова - кафедрального Александро-Невского собора.
"Хочется поблагодарить Вас за то, что Вы взяли под патронат воссоздание этого главного православного храма Крыма… Сейчас в целом работы по возрождению этой величайшей крымской православной жемчужины. Мы все крымчане были бы рады, если бы могли увидеть Вас здесь, на освящении этого храма, которое, надеюсь, произойдет в этом году", - сказал Якушечкин по видеосвязи в ходе встречи президента с крымской общественностью.
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Собор в свое время повторил судьбу храма Христа Спасителя в Москве, отметил Якушечкин. В 30-м году прошлого века он был взорван, его восстановление началось в начале 2000-х годов.
Кафедральный Александро-Невский собор, который восстанавливают в центре Симферополя с 2003 года, был открыт для верующих после росписи в апреле 2019 года, тогда здесь вновь прошла первая служба.
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