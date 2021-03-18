https://ria.ru/20210318/krym-1601815617.html

В Крыму начали автомотопробег в годовщину воссоединения с Россией

В Крыму начали автомотопробег в годовщину воссоединения с Россией

Масштабный автомотопробег, посвященный седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией, стартовал из центра Симферополя. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T14:29

2021-03-18T14:29

2021-03-18T14:29

симферополь

республика крым

севастополь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Масштабный автомотопробег, посвященный седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией, стартовал из центра Симферополя.Организатор автомотопробега – мотоклуб "Ночные волки". Маршрут следования Симферополь- Севастополь - гора Гасфорта. Транспорт украшен государственной символикой."Из Симферополя в колонне выехало около 250 мотоциклов и 200 машин. Остальные присоединятся по пути следования. В целом, колонна составит около 2 тысяч транспортных средств", - сообщил РИА Новости специалист по работе с общественностью мотоклуба Матвей Бухаров.Кроме того, по его словам, по пути маршрута к колонне в знак солидарности присоединяются и обычные водители, следующие в сторону Севастополя.В конечной точке маршрута состоится открытие памятного камня на Аллее русской весны, а также высадка деревьев из разных регионов России, в том числе саженцы от 750-летнего Суворовского дуба из Белогорска. В воздух будут подняты два аэростата с символом Русской весны 2014 года.

https://ria.ru/20210318/vossoedinenie-1601453751.html

симферополь

республика крым

севастополь

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В Крыму проходит автомотопробег к годовщине Крымской весны В Крыму проходит автомотопробег к 6 годовщине Крымской весны 2021-03-18T14:29 true PT0M38S

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симферополь, республика крым, севастополь, общество