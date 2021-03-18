https://ria.ru/20210318/krym-1601815617.html
В Крыму начали автомотопробег в годовщину воссоединения с Россией
В Крыму начали автомотопробег в годовщину воссоединения с Россией
Масштабный автомотопробег, посвященный седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией, стартовал из центра Симферополя. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T14:29
2021-03-18T14:29
2021-03-18T14:29
симферополь
республика крым
севастополь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Масштабный автомотопробег, посвященный седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией, стартовал из центра Симферополя.Организатор автомотопробега – мотоклуб "Ночные волки". Маршрут следования Симферополь- Севастополь - гора Гасфорта. Транспорт украшен государственной символикой."Из Симферополя в колонне выехало около 250 мотоциклов и 200 машин. Остальные присоединятся по пути следования. В целом, колонна составит около 2 тысяч транспортных средств", - сообщил РИА Новости специалист по работе с общественностью мотоклуба Матвей Бухаров.Кроме того, по его словам, по пути маршрута к колонне в знак солидарности присоединяются и обычные водители, следующие в сторону Севастополя.В конечной точке маршрута состоится открытие памятного камня на Аллее русской весны, а также высадка деревьев из разных регионов России, в том числе саженцы от 750-летнего Суворовского дуба из Белогорска. В воздух будут подняты два аэростата с символом Русской весны 2014 года.
https://ria.ru/20210318/vossoedinenie-1601453751.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Крыму проходит автомотопробег к годовщине Крымской весны
В Крыму проходит автомотопробег к 6 годовщине Крымской весны
2021-03-18T14:29
true
PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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симферополь, республика крым, севастополь, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости.
Масштабный автомотопробег, посвященный седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией, стартовал из центра Симферополя
.
Организатор автомотопробега – мотоклуб "Ночные волки". Маршрут следования Симферополь- Севастополь
- гора Гасфорта. Транспорт украшен государственной символикой.
"Из Симферополя в колонне выехало около 250 мотоциклов и 200 машин. Остальные присоединятся по пути следования. В целом, колонна составит около 2 тысяч транспортных средств", - сообщил РИА Новости специалист по работе с общественностью мотоклуба Матвей Бухаров.
Кроме того, по его словам, по пути маршрута к колонне в знак солидарности присоединяются и обычные водители, следующие в сторону Севастополя.
В конечной точке маршрута состоится открытие памятного камня на Аллее русской весны, а также высадка деревьев из разных регионов России, в том числе саженцы от 750-летнего Суворовского дуба из Белогорска. В воздух будут подняты два аэростата с символом Русской весны 2014 года.