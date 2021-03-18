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Из Крыма десятилетиями выкачивали ресурсы, заявил Путин
Из Крыма десятилетиями выкачивали ресурсы, заявил Путин
Десятилетиями в развитие Крыма не было вложений, из полуострова только "выкачивали" ресурсы, пришло время наверстывать упущенное, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T14:15
2021-03-18T15:07
владимир путин
республика крым
севастополь
оон
украина
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Десятилетиями в развитие Крыма не было вложений, из полуострова только "выкачивали" ресурсы, пришло время наверстывать упущенное, заявил президент РФ Владимир Путин.В четверг глава государства проводит онлайн-встречу с крымской общественностью. Как отметил президент, правительство системно работает по всем направлениям социально-экономического развития полуострова, но впереди еще много задач."Вы сами хорошо знаете, сколько всего еще предстоит построить, отреставрировать, привести в порядок. Сколько проблем накопилось за предыдущее десятилетие, а многие их них фактически не решались и находились в загоне все эти годы", - сказал Путин."Это касается и водоснабжения и в целом изношенной, ветхой инфраструктуры. Ничего не вкладывалось десятилетия, только выкачивали отсюда ресурсы. Нам нужно быстрее наверстывать время, двигаться вперед", - добавил глава государства.Как подчеркнул президент, задача - создать условия для комфортной жизни, быта и отдыха людей, необходимо расширять возможности в медицине и образовании субъектов, а также поддерживать крымские и севастопольские предприятия, привлекать инвесторов.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210318/krym-1601807839.html
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“Пришло время наверстывать упущенное“ – Путин о развитии Крыма
“Пришло время наверстывать упущенное“ – Путин о развитии Крыма
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владимир путин, республика крым, севастополь, оон, украина

Из Крыма десятилетиями выкачивали ресурсы, заявил Путин

14:15 18.03.2021 (обновлено: 15:07 18.03.2021)
 
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Десятилетиями в развитие Крыма не было вложений, из полуострова только "выкачивали" ресурсы, пришло время наверстывать упущенное, заявил президент РФ Владимир Путин.
В четверг глава государства проводит онлайн-встречу с крымской общественностью. Как отметил президент, правительство системно работает по всем направлениям социально-экономического развития полуострова, но впереди еще много задач.
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"Вы сами хорошо знаете, сколько всего еще предстоит построить, отреставрировать, привести в порядок. Сколько проблем накопилось за предыдущее десятилетие, а многие их них фактически не решались и находились в загоне все эти годы", - сказал Путин.
"Это касается и водоснабжения и в целом изношенной, ветхой инфраструктуры. Ничего не вкладывалось десятилетия, только выкачивали отсюда ресурсы. Нам нужно быстрее наверстывать время, двигаться вперед", - добавил глава государства.
Как подчеркнул президент, задача - создать условия для комфортной жизни, быта и отдыха людей, необходимо расширять возможности в медицине и образовании субъектов, а также поддерживать крымские и севастопольские предприятия, привлекать инвесторов.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Владимир ПутинРеспублика КрымСевастопольООНУкраина
 
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