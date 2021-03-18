https://ria.ru/20210318/krym-1601797581.html

В Крыму начали геологическую разведку новых месторождений воды

В Крыму начали геологическую разведку новых месторождений воды

Геологическая разведка новых месторождений воды началась в двух районах Крыма, сообщил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T13:00

2021-03-18T13:00

2021-03-18T13:00

республика крым

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Геологическая разведка новых месторождений воды началась в двух районах Крыма, сообщил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов."Идет геологическая разведка новых месторождений. Говорить о подземных запасах воды пока рано", - сказал РИА Новости Кабанов.По его словам, работы ведутся в Бахчисарайском и Симферопольском районах.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210318/krym-1601786515.html

республика крым

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, экономика