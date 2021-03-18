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Страны G7 выпустили заявление к годовщине воссоединения Крыма с Россией
Страны G7 выпустили заявление к годовщине воссоединения Крыма с Россией
Страны G7 выпустили заявление к семилетию воссоединения Крыма с Россией, в котором выступили за целостность Украины и призвали выполнять минские соглашения. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T12:49
2021-03-18T12:52
g7
владимир путин
луганская область
республика крым
севастополь
оон
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Страны G7 выпустили заявление к семилетию воссоединения Крыма с Россией, в котором выступили за целостность Украины и призвали выполнять минские соглашения.Крым стал российским после референдума 16 марта 2014 года, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает регион своей территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно"."Сегодня, спустя семь лет после нелегитимной, неправомерной аннексии Россией Автономной республики Крым и города Севастополя, мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку и приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - говорится в совместном заявлении.Страны G7 отметили, что выступают против "действий России в определенных районах Донецкой и Луганской областей, игнорирующих обязательства, взятые ею в соответствии с минскими соглашениями"."Полное выполнение минских соглашений - это путь к миру... Мы призываем все стороны полностью выполнять минские соглашения и подчеркиваем ответственность России в конструктивном участии в "нормандском формате" и трехсторонней контактной группе с целью достижения справедливого и прочного политического урегулирования конфликта", - говорится в заявлении.
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g7, владимир путин, луганская область, республика крым, севастополь, оон, в мире

Страны G7 выпустили заявление к годовщине воссоединения Крыма с Россией

12:49 18.03.2021 (обновлено: 12:52 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Страны G7 выпустили заявление к семилетию воссоединения Крыма с Россией, в котором выступили за целостность Украины и призвали выполнять минские соглашения.
Крым стал российским после референдума 16 марта 2014 года, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает регион своей территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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"Сегодня, спустя семь лет после нелегитимной, неправомерной аннексии Россией Автономной республики Крым и города Севастополя, мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку и приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - говорится в совместном заявлении.
Страны G7 отметили, что выступают против "действий России в определенных районах Донецкой и Луганской областей, игнорирующих обязательства, взятые ею в соответствии с минскими соглашениями".
"Полное выполнение минских соглашений - это путь к миру... Мы призываем все стороны полностью выполнять минские соглашения и подчеркиваем ответственность России в конструктивном участии в "нормандском формате" и трехсторонней контактной группе с целью достижения справедливого и прочного политического урегулирования конфликта", - говорится в заявлении.
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G7Владимир ПутинЛуганская областьРеспублика КрымСевастопольООНВ мире
 
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