https://ria.ru/20210318/krym-1601792990.html

Экс-глава Генштаба рассказал о возможностях ПВО в Крыму

Экс-глава Генштаба рассказал о возможностях ПВО в Крыму

Силы и средства армейской группировки в Крыму могут отследить, а в случае необходимости и пресечь полеты бомбардировщиков B-52 ВВС США с территории Украины,... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T12:38

2021-03-18T12:38

2021-03-18T12:50

b-52

азовское море

ввс сша

юрий балуевский

республика крым

украина

безопасность

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Силы и средства армейской группировки в Крыму могут отследить, а в случае необходимости и пресечь полеты бомбардировщиков B-52 ВВС США с территории Украины, заявил бывший начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Юрий Балуевский.На круглом столе "Историческое значение возвращения Крыма в родную гавань" в Совфеде он напомнил, что недавно B-52 на учениях в воздушном пространстве Украины "отрабатывали условно нанесение ударов ядерным оружием"."Сегодня, вчера и завтра возможности войск, сил, находящихся в Крыму позволяют анализировать, отслеживать и осуществлять предварительные действия по контролю, наблюдению и предупреждению, а если необходимо - и пресечению этих действий", - сказал Балуевский.По его словам, Крым - это контроль надводной, подводной, воздушной обстановки. "Это и контроль доступа иностранных судов и кораблей в Азовское море. Это и сохранение нашего кратчайшего морского пути для ВМФ России в стратегически важный регион – Средиземноморье", - добавил Балуевский.Кроме того, по его словам, это "увеличение расходов нашего потенциального противника на совершенствование военной инфраструктуры на юго-западных рубежах России"."Для нас Крым - плацдарм обороны южных рубежей. Это однозначно позволяет совершенствовать нашу оборонную инфраструктуру на этом направлении", - заключил бывший начальник Генштаба.

https://ria.ru/20210220/nato-1598202496.html

https://ria.ru/20200918/globalstrayk-1577376245.html

азовское море

республика крым

украина

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b-52, азовское море, ввс сша, юрий балуевский, республика крым, украина, безопасность