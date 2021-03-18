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Экс-глава Генштаба рассказал о возможностях ПВО в Крыму
Экс-глава Генштаба рассказал о возможностях ПВО в Крыму
Силы и средства армейской группировки в Крыму могут отследить, а в случае необходимости и пресечь полеты бомбардировщиков B-52 ВВС США с территории Украины,... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T12:38
2021-03-18T12:50
b-52
азовское море
ввс сша
юрий балуевский
республика крым
украина
безопасность
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Силы и средства армейской группировки в Крыму могут отследить, а в случае необходимости и пресечь полеты бомбардировщиков B-52 ВВС США с территории Украины, заявил бывший начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Юрий Балуевский.На круглом столе "Историческое значение возвращения Крыма в родную гавань" в Совфеде он напомнил, что недавно B-52 на учениях в воздушном пространстве Украины "отрабатывали условно нанесение ударов ядерным оружием"."Сегодня, вчера и завтра возможности войск, сил, находящихся в Крыму позволяют анализировать, отслеживать и осуществлять предварительные действия по контролю, наблюдению и предупреждению, а если необходимо - и пресечению этих действий", - сказал Балуевский.По его словам, Крым - это контроль надводной, подводной, воздушной обстановки. "Это и контроль доступа иностранных судов и кораблей в Азовское море. Это и сохранение нашего кратчайшего морского пути для ВМФ России в стратегически важный регион – Средиземноморье", - добавил Балуевский.Кроме того, по его словам, это "увеличение расходов нашего потенциального противника на совершенствование военной инфраструктуры на юго-западных рубежах России"."Для нас Крым - плацдарм обороны южных рубежей. Это однозначно позволяет совершенствовать нашу оборонную инфраструктуру на этом направлении", - заключил бывший начальник Генштаба.
https://ria.ru/20210220/nato-1598202496.html
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азовское море
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b-52, азовское море, ввс сша, юрий балуевский, республика крым, украина, безопасность

Экс-глава Генштаба рассказал о возможностях ПВО в Крыму

12:38 18.03.2021 (обновлено: 12:50 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКомплекс ПВО С-400 "Триумф"
Комплекс ПВО С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Силы и средства армейской группировки в Крыму могут отследить, а в случае необходимости и пресечь полеты бомбардировщиков B-52 ВВС США с территории Украины, заявил бывший начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Юрий Балуевский.
На круглом столе "Историческое значение возвращения Крыма в родную гавань" в Совфеде он напомнил, что недавно B-52 на учениях в воздушном пространстве Украины "отрабатывали условно нанесение ударов ядерным оружием".
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"Сегодня, вчера и завтра возможности войск, сил, находящихся в Крыму позволяют анализировать, отслеживать и осуществлять предварительные действия по контролю, наблюдению и предупреждению, а если необходимо - и пресечению этих действий", - сказал Балуевский.
По его словам, Крым - это контроль надводной, подводной, воздушной обстановки. "Это и контроль доступа иностранных судов и кораблей в Азовское море. Это и сохранение нашего кратчайшего морского пути для ВМФ России в стратегически важный регион – Средиземноморье", - добавил Балуевский.
Кроме того, по его словам, это "увеличение расходов нашего потенциального противника на совершенствование военной инфраструктуры на юго-западных рубежах России".
"Для нас Крым - плацдарм обороны южных рубежей. Это однозначно позволяет совершенствовать нашу оборонную инфраструктуру на этом направлении", - заключил бывший начальник Генштаба.
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B-52Азовское мореВВС СШАЮрий БалуевскийРеспублика КрымУкраинаБезопасность
 
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