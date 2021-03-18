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В Минобороны рассказали о решении ввести в Крым военных в 2014 году
В Минобороны рассказали о решении ввести в Крым военных в 2014 году
Руководство РФ ставило задачу во время крымских событий 2014 года ни в коем случае не допустить столкновений с дислоцировавшимися тогда на полуострове... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T11:17
2021-03-18T11:17
андрей картаполов
вооруженные силы рф
республика крым
безопасность
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Руководство РФ ставило задачу во время крымских событий 2014 года ни в коем случае не допустить столкновений с дислоцировавшимися тогда на полуострове подразделениями украинской армии, заявил начальник главного военно-политического управления ВС РФ, замглавы Минобороны Андрей Картаполов."На совещаниях с руководителями сил самообороны, представителями местных властей, общественно-политических организаций особо уделялось внимание разъяснению главного требования президента России - ни в коем случае не допустить боестолкновений и кровопролития с украинскими военнослужащими, и все эти задачи были успешно решены. В Крыму не произошло ни одного вооруженного столкновения, не было человеческих жертв", - сказал он на круглом столе "Историческое значение возвращения Крыма в родную гавань", проходящего в Совфеде.Замминистра обороны отметил, что решение ввести в Крым российских военных было принято, "когда казалось, что большого кровопролития избежать не удастся"."Уже 27 февраля 2014 года парламент и правительство Крыма были под надежной защитой "вежливых людей" и над зданием взвился российский флаг. Подразделениями армии России одновременно решались задачи по обеспечению надежной охраны объектов Черноморского флота и недопущению вооруженного вмешательства украинских военных в политическую ситуацию", - напомнил Картаполов.
https://ria.ru/20210318/naryshkin-1601765915.html
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андрей картаполов, вооруженные силы рф, республика крым, безопасность

В Минобороны рассказали о решении ввести в Крым военных в 2014 году

11:17 18.03.2021
 
© РИА Новости / Андрей СтенинВоеннослужащие у военной базы в селе Перевальное недалеко от Симферополя
Военнослужащие у военной базы в селе Перевальное недалеко от Симферополя - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Руководство РФ ставило задачу во время крымских событий 2014 года ни в коем случае не допустить столкновений с дислоцировавшимися тогда на полуострове подразделениями украинской армии, заявил начальник главного военно-политического управления ВС РФ, замглавы Минобороны Андрей Картаполов.
"На совещаниях с руководителями сил самообороны, представителями местных властей, общественно-политических организаций особо уделялось внимание разъяснению главного требования президента России - ни в коем случае не допустить боестолкновений и кровопролития с украинскими военнослужащими, и все эти задачи были успешно решены. В Крыму не произошло ни одного вооруженного столкновения, не было человеческих жертв", - сказал он на круглом столе "Историческое значение возвращения Крыма в родную гавань", проходящего в Совфеде.
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
10:39
Нарышкин напомнил о "темном и гнетущем безвременье" в истории Крыма
Замминистра обороны отметил, что решение ввести в Крым российских военных было принято, "когда казалось, что большого кровопролития избежать не удастся".
"Уже 27 февраля 2014 года парламент и правительство Крыма были под надежной защитой "вежливых людей" и над зданием взвился российский флаг. Подразделениями армии России одновременно решались задачи по обеспечению надежной охраны объектов Черноморского флота и недопущению вооруженного вмешательства украинских военных в политическую ситуацию", - напомнил Картаполов.
Праздничное шествие, посвященное годовщине Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией, на одной из улиц в Симферополе - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
01:38
День воссоединения Крыма с Россией
 
Андрей КартаполовВооруженные силы РФРеспублика КрымБезопасность
 
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