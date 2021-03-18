Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210318/krym-1601756761.html
В Госдуме отреагировали на призыв посла Украины к Германии "вернуть" Крым
В Госдуме отреагировали на призыв посла Украины к Германии "вернуть" Крым
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что все стратегии отделения Крыма от РФ потерпят фиаско, а подобные инициативы являются... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T09:45
2021-03-18T09:45
леонид слуцкий
дмитрий кулеба
андрей мельник
госдума рф
республика крым
севастополь
оон
берлин (город)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573843778_0:0:3113:1752_1920x0_80_0_0_78be68c2a781ec4d167ff00a4f234735.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что все стратегии отделения Крыма от РФ потерпят фиаско, а подобные инициативы являются "посягательством на территориальную целостность российских границ".Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Берлин должен помочь Киеву "вернуть" Крым под свой контроль. По его словам, это "моральный долг" Германии, вытекающий из "вечной исторической ответственности перед Украиной за нацистскую тиранию". Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "три кита" политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) стратегия "деоккупации" и реинтеграции, консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки "Крымская платформа", и синергия – "восстановление международного права" и полного украинского суверенитета над полуостровом."Сегодня седьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией. Казалось бы, немалый срок прошел. Крымчане и севастопольцы полностью интегрировались в правовое поле РФ, стали полноправными россиянами и именно так себя и ощущают... Все стратегии по отделению Крыма от России вопреки воле народа полуострова ждет жесточайшее фиаско. Более того, инициативы такого рода являются посягательством на территориальную целостность российских границ со всеми вытекающими последствиями и предсказуемой реакцией", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Он отметил, что заявления официальных лиц Киева "продолжают поражать отсутствием элементарной логики", приведя в пример высказывание посла Украины в ФРГ о "моральном долге" Берлина вернуть Крым Киеву."А днями ранее СНБО принимает так называемую стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя... При этом очень хочется напомнить любителям морских млекопитающих (и для этого весьма подходящий день), что на состоявшемся в марте 2014 года референдуме 96,77% жителей полуострова поддержали воссоединение с Россией. Крымчане определили свою судьбу демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН", - добавил Слуцкий.Парламентарий подчеркнул, что за семь лет удалось решить многие проблемы полуострова, "за которые Киев даже не брался". В частности, он назвал развитие туриндустрии, строительство Крымского моста, автодорога Таврида, меры для обеспечения Крыма и Севастополя пресной водой в условиях водной блокады со стороны Украины, выделение средств на водоснабжение и строительство жилых домов."Почему же всплыли эти "три кита"? Причины понятны: рейтинг "слуг народа" падает, конкуренты теснят, надо чем-то отвлечь украинский народ от тяжелой экономической действительности и катастрофической ситуации в области борьбы с коронавирусом. Вот в ход и идут поиски "врагов народа", закрытие оппозиционных СМИ, "охота на ведьм" в собственной партии. А теперь еще и "деоккупацию Крыма" из рукава вытащили... Лишь бы только "вашингтонскому обкому" угодить. Что касается реальности: зря стараетесь! Крым вернулся домой, в родную гавань, в состав России", - добавил Слуцкий.
https://ria.ru/20210318/krym-1601745459.html
https://ria.ru/20210318/krym-1601742026.html
республика крым
севастополь
берлин (город)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573843778_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_fdce617521a0025b057a282bf3f5647d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
леонид слуцкий, дмитрий кулеба, андрей мельник, госдума рф, республика крым, севастополь, оон, берлин (город), украина, в мире

В Госдуме отреагировали на призыв посла Украины к Германии "вернуть" Крым

09:45 18.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что все стратегии отделения Крыма от РФ потерпят фиаско, а подобные инициативы являются "посягательством на территориальную целостность российских границ".
Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Берлин должен помочь Киеву "вернуть" Крым под свой контроль. По его словам, это "моральный долг" Германии, вытекающий из "вечной исторической ответственности перед Украиной за нацистскую тиранию". Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "три кита" политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) стратегия "деоккупации" и реинтеграции, консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки "Крымская платформа", и синергия – "восстановление международного права" и полного украинского суверенитета над полуостровом.
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
06:50
В бундестаге ответили на призыв Киева к Берлину помочь "вернуть" Крым
"Сегодня седьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией. Казалось бы, немалый срок прошел. Крымчане и севастопольцы полностью интегрировались в правовое поле РФ, стали полноправными россиянами и именно так себя и ощущают... Все стратегии по отделению Крыма от России вопреки воле народа полуострова ждет жесточайшее фиаско. Более того, инициативы такого рода являются посягательством на территориальную целостность российских границ со всеми вытекающими последствиями и предсказуемой реакцией", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он отметил, что заявления официальных лиц Киева "продолжают поражать отсутствием элементарной логики", приведя в пример высказывание посла Украины в ФРГ о "моральном долге" Берлина вернуть Крым Киеву.
"А днями ранее СНБО принимает так называемую стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя... При этом очень хочется напомнить любителям морских млекопитающих (и для этого весьма подходящий день), что на состоявшемся в марте 2014 года референдуме 96,77% жителей полуострова поддержали воссоединение с Россией. Крымчане определили свою судьбу демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН", - добавил Слуцкий.
Крым - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
03:15
Болгары встали на сторону России в вопросе Крыма
Парламентарий подчеркнул, что за семь лет удалось решить многие проблемы полуострова, "за которые Киев даже не брался". В частности, он назвал развитие туриндустрии, строительство Крымского моста, автодорога Таврида, меры для обеспечения Крыма и Севастополя пресной водой в условиях водной блокады со стороны Украины, выделение средств на водоснабжение и строительство жилых домов.
"Почему же всплыли эти "три кита"? Причины понятны: рейтинг "слуг народа" падает, конкуренты теснят, надо чем-то отвлечь украинский народ от тяжелой экономической действительности и катастрофической ситуации в области борьбы с коронавирусом. Вот в ход и идут поиски "врагов народа", закрытие оппозиционных СМИ, "охота на ведьм" в собственной партии. А теперь еще и "деоккупацию Крыма" из рукава вытащили... Лишь бы только "вашингтонскому обкому" угодить. Что касается реальности: зря стараетесь! Крым вернулся домой, в родную гавань, в состав России", - добавил Слуцкий.
 
Леонид СлуцкийДмитрий КулебаАндрей МельникГосдума РФРеспублика КрымСевастопольООНБерлин (город)УкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:12Сторонники Сержа Саргсяна собрались у здания суда в Ереване
13:10Мосгорсуд отказался отпустить Сафронова из СИЗО
13:09Показан дизайн первого iPhone с гибким экраном
13:08В Кремле прокомментировали отзыв российского посла в США для консультаций
13:07Песков ответил на вопрос о планах встречи Путина с послом России в США
13:05Турецкий политолог назвал слова Байдена о Путине "помутнением рассудка"
13:05ДНР потребовала от Киева отказаться от ультиматумов на переговорах
13:04Путин поручил продолжить работу по трудоустройству выпускников вузов
13:02В Кремле заявили, что в графике Путина нет визита в Грецию
13:01В Кремле прокомментировали слова Байдена о Путине
13:01Тихановская запустила голосование о переговорах власти и оппозиции
13:00YouTube заблокировал возможность публикаций на канале "Вести Крым"
13:00В Крыму начали геологическую разведку новых месторождений воды
12:57В Армении опровергли слухи об участии в учениях НАТО
12:55При конфликте у отеля в Кабуле пострадали шесть человек
12:55Саакашвили назвал евродепутатов и экс-посла США "аморальными идиотами"
12:54Опреснитель для Ялты построят к концу 2022 года
12:51В Тель-Авиве запустили приложение для обеспечения безопасности женщин
12:49Страны G7 выпустили заявление к годовщине воссоединения Крыма с Россией
12:48В Польше задержали россиянку, которая пыталась вывезти сына из Германии
Лента новостейМолния