https://ria.ru/20210318/krym-1601756761.html

В Госдуме отреагировали на призыв посла Украины к Германии "вернуть" Крым

В Госдуме отреагировали на призыв посла Украины к Германии "вернуть" Крым

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что все стратегии отделения Крыма от РФ потерпят фиаско, а подобные инициативы являются... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T09:45

2021-03-18T09:45

2021-03-18T09:45

леонид слуцкий

дмитрий кулеба

андрей мельник

госдума рф

республика крым

севастополь

оон

берлин (город)

украина

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что все стратегии отделения Крыма от РФ потерпят фиаско, а подобные инициативы являются "посягательством на территориальную целостность российских границ".Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Берлин должен помочь Киеву "вернуть" Крым под свой контроль. По его словам, это "моральный долг" Германии, вытекающий из "вечной исторической ответственности перед Украиной за нацистскую тиранию". Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "три кита" политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) стратегия "деоккупации" и реинтеграции, консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки "Крымская платформа", и синергия – "восстановление международного права" и полного украинского суверенитета над полуостровом."Сегодня седьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией. Казалось бы, немалый срок прошел. Крымчане и севастопольцы полностью интегрировались в правовое поле РФ, стали полноправными россиянами и именно так себя и ощущают... Все стратегии по отделению Крыма от России вопреки воле народа полуострова ждет жесточайшее фиаско. Более того, инициативы такого рода являются посягательством на территориальную целостность российских границ со всеми вытекающими последствиями и предсказуемой реакцией", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Он отметил, что заявления официальных лиц Киева "продолжают поражать отсутствием элементарной логики", приведя в пример высказывание посла Украины в ФРГ о "моральном долге" Берлина вернуть Крым Киеву."А днями ранее СНБО принимает так называемую стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя... При этом очень хочется напомнить любителям морских млекопитающих (и для этого весьма подходящий день), что на состоявшемся в марте 2014 года референдуме 96,77% жителей полуострова поддержали воссоединение с Россией. Крымчане определили свою судьбу демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН", - добавил Слуцкий.Парламентарий подчеркнул, что за семь лет удалось решить многие проблемы полуострова, "за которые Киев даже не брался". В частности, он назвал развитие туриндустрии, строительство Крымского моста, автодорога Таврида, меры для обеспечения Крыма и Севастополя пресной водой в условиях водной блокады со стороны Украины, выделение средств на водоснабжение и строительство жилых домов."Почему же всплыли эти "три кита"? Причины понятны: рейтинг "слуг народа" падает, конкуренты теснят, надо чем-то отвлечь украинский народ от тяжелой экономической действительности и катастрофической ситуации в области борьбы с коронавирусом. Вот в ход и идут поиски "врагов народа", закрытие оппозиционных СМИ, "охота на ведьм" в собственной партии. А теперь еще и "деоккупацию Крыма" из рукава вытащили... Лишь бы только "вашингтонскому обкому" угодить. Что касается реальности: зря стараетесь! Крым вернулся домой, в родную гавань, в состав России", - добавил Слуцкий.

https://ria.ru/20210318/krym-1601745459.html

https://ria.ru/20210318/krym-1601742026.html

республика крым

севастополь

берлин (город)

украина

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леонид слуцкий, дмитрий кулеба, андрей мельник, госдума рф, республика крым, севастополь, оон, берлин (город), украина, в мире