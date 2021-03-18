Аксенов назвал 2021 год переломным в вопросе водоснабжения Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что текущий год должен стать переломным в вопросе водоснабжения полуострова.
"Текущий год должен стать переломным в плане решения проблемы водоснабжения. Реализуется комплексный план правительства РФ по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, который был разработан по поручению нашего президента. Уверен, что мы успешно преодолеем и этот вызов", - написал Аксенов на своей странице "ВКонтакте".
Публикация приурочена к седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией.
"За семь лет российский Крым прошел огромный путь, преодолел немало испытаний. Главным вызовом 2020 года для нашего региона, как и для всей страны, для всего мира, стала пандемия коронавируса. В целом Крым проходит это испытание достойно. Во многом это заслуга наших медицинских работников. Они настоящие герои. Борьба с пандемией стала общим делом для всех крымчан.", - добавил Аксенов.
16 марта, 17:14В Крыму объяснили, почему Украина не развивала полуостров
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.
Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.