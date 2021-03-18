https://ria.ru/20210318/krym-1601745459.html

В бундестаге ответили на призыв Киева к Берлину помочь "вернуть" Крым

В бундестаге ответили на призыв Киева к Берлину помочь "вернуть" Крым

Депутат немецкого бундестага Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии") прокомментировал высказывание посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, возложившего на... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T06:50

2021-03-18T06:50

2021-03-18T10:06

россия

германия

республика крым

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Депутат немецкого бундестага Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии") прокомментировал высказывание посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, возложившего на Берлин ответственность за "возвращение" Крыма Киеву.Дипломат ранее заявил, что содействие украинским властям в этом вопросе является "моральной обязанностью" Германии, учитывая ее "колониальное прошлое в Крыму" и миллионы украинских жертв фашистского террора.Депутат добавил, что оценки крымского вопроса в подобном контексте вызывают недоумение.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в среду высказывание Мельника, напомнила, что Берлин несет ответственность за то, чтобы Киев выполнял свои обязательства по Минским соглашениям. Сенатор Алексей Пушков отметил, что единственное, что должна сделать Германия, так это осудить ОУН-УПА*, а также ввести санкции против Украины и прекратить ее финансирование, пока в стране не уберут памятники Бандере и Шухевичу, а депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал заявление украинского дипломата абсурдом.*Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210318/krym-1601744932.html

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россия, германия, республика крым, украина, в мире