https://ria.ru/20210318/krym-1601744932.html
Экс-премьер Словакии заявил, что присоединение Крыма усилило Россию
Экс-премьер Словакии заявил, что присоединение Крыма усилило Россию
Глава координационного совета международной ассоциации "Друзья Крыма", экс-премьер Словакии Ян Чарногурский заявил РИА Новости, что присоединение Крыма... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T06:27
2021-03-18T06:27
2021-03-18T06:27
ян чарногурский
республика крым
словакия
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Глава координационного совета международной ассоциации "Друзья Крыма", экс-премьер Словакии Ян Чарногурский заявил РИА Новости, что присоединение Крыма значительно усилило позиции России на международной арене.Семь лет назад был подписан договор о вхождении Крыма в состав России. С тех пор этот день на полуострове объявлен праздничным и выходным.По его словам, Украина своей политикой, в том числе путем перекрытия подачи воды по Северо-Крымскому каналу, грубо попирает права человека."Украина и западные страны избрали курс вредительства. Они будут делать все, чтобы… максимально навредить Крыму, а, следовательно, и России. Но все их попытки тщетны. Будущее Крыма в России, и это однозначно", - сказал политик.
https://ria.ru/20210318/krym-1601742178.html
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ян чарногурский, республика крым, словакия, украина, в мире