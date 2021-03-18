https://ria.ru/20210318/krym-1601744932.html

Экс-премьер Словакии заявил, что присоединение Крыма усилило Россию

Экс-премьер Словакии заявил, что присоединение Крыма усилило Россию

Глава координационного совета международной ассоциации "Друзья Крыма", экс-премьер Словакии Ян Чарногурский заявил РИА Новости, что присоединение Крыма... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T06:27

2021-03-18T06:27

2021-03-18T06:27

ян чарногурский

республика крым

словакия

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Глава координационного совета международной ассоциации "Друзья Крыма", экс-премьер Словакии Ян Чарногурский заявил РИА Новости, что присоединение Крыма значительно усилило позиции России на международной арене.Семь лет назад был подписан договор о вхождении Крыма в состав России. С тех пор этот день на полуострове объявлен праздничным и выходным.По его словам, Украина своей политикой, в том числе путем перекрытия подачи воды по Северо-Крымскому каналу, грубо попирает права человека."Украина и западные страны избрали курс вредительства. Они будут делать все, чтобы… максимально навредить Крыму, а, следовательно, и России. Но все их попытки тщетны. Будущее Крыма в России, и это однозначно", - сказал политик.

https://ria.ru/20210318/krym-1601742178.html

республика крым

словакия

украина

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ян чарногурский, республика крым, словакия, украина, в мире