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Экс-премьер Словакии заявил, что присоединение Крыма усилило Россию
Экс-премьер Словакии заявил, что присоединение Крыма усилило Россию
Глава координационного совета международной ассоциации "Друзья Крыма", экс-премьер Словакии Ян Чарногурский заявил РИА Новости, что присоединение Крыма... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T06:27
2021-03-18T06:27
ян чарногурский
республика крым
словакия
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Глава координационного совета международной ассоциации "Друзья Крыма", экс-премьер Словакии Ян Чарногурский заявил РИА Новости, что присоединение Крыма значительно усилило позиции России на международной арене.Семь лет назад был подписан договор о вхождении Крыма в состав России. С тех пор этот день на полуострове объявлен праздничным и выходным.По его словам, Украина своей политикой, в том числе путем перекрытия подачи воды по Северо-Крымскому каналу, грубо попирает права человека."Украина и западные страны избрали курс вредительства. Они будут делать все, чтобы… максимально навредить Крыму, а, следовательно, и России. Но все их попытки тщетны. Будущее Крыма в России, и это однозначно", - сказал политик.
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ян чарногурский, республика крым, словакия, украина, в мире

Экс-премьер Словакии заявил, что присоединение Крыма усилило Россию

06:27 18.03.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Глава координационного совета международной ассоциации "Друзья Крыма", экс-премьер Словакии Ян Чарногурский заявил РИА Новости, что присоединение Крыма значительно усилило позиции России на международной арене.
Семь лет назад был подписан договор о вхождении Крыма в состав России. С тех пор этот день на полуострове объявлен праздничным и выходным.
"Присоединение Крыма значительно усилило позиции России на международной арене, поэтому западные страны всегда будут против этого, так как они являются геополитическими противниками России. Они не признают Крым не потому, что это юридически незаконно, а потому, что им это политически невыгодно", - сказал Чарногурский.
По его словам, Украина своей политикой, в том числе путем перекрытия подачи воды по Северо-Крымскому каналу, грубо попирает права человека.
"Украина и западные страны избрали курс вредительства. Они будут делать все, чтобы… максимально навредить Крыму, а, следовательно, и России. Но все их попытки тщетны. Будущее Крыма в России, и это однозначно", - сказал политик.
Ялта - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
03:19
Крым обратится в ООН из-за водной блокады
 
Ян ЧарногурскийРеспублика КрымСловакияУкраинаВ мире
 
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