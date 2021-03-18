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Болгары встали на сторону России в вопросе Крыма
Болгары встали на сторону России в вопросе Крыма
Читатели болгарской газеты "Факты" оценили высказывание главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о территориальной принадлежности Крыма. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T03:15
2021-03-18T03:15
сергей лавров
республика крым
болгария
украина
в мире
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факты" оценили высказывание главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о территориальной принадлежности Крыма.Ранее глава МИД заявил, что вхождение Крыма в состав России произошло в полном соответствии с международным правом и никакие действия западных государств во главе с США не смогут изменить эту реальность.Болгарские читатели встали на сторону Сергея Лаврова."Режет правду в глаза – Лавров, как всегда, говорит адекватно и по существу", - отметил один из комментаторов."Давайте вспомним, как Крым вошел в состав Украины – его одной подписью "подарил" ей украинский мужик Хрущев. Россия должна потребовать у Украины плату за аренду территории", - уверен другой комментатор."Украина должна присоединиться к матушке России", - выразил мнение третий.Семь лет назад Крым вошел в состав России после проведенного на полуострове референдума. Официальная Москва неоднократно заявляла, что жители региона в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Однако Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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сергей лавров, республика крым, болгария, украина, в мире

Болгары встали на сторону России в вопросе Крыма

03:15 18.03.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факты" оценили высказывание главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о территориальной принадлежности Крыма.
Ранее глава МИД заявил, что вхождение Крыма в состав России произошло в полном соответствии с международным правом и никакие действия западных государств во главе с США не смогут изменить эту реальность.
Болгарские читатели встали на сторону Сергея Лаврова.
"Режет правду в глаза – Лавров, как всегда, говорит адекватно и по существу", - отметил один из комментаторов.
"Давайте вспомним, как Крым вошел в состав Украины – его одной подписью "подарил" ей украинский мужик Хрущев. Россия должна потребовать у Украины плату за аренду территории", - уверен другой комментатор.
"Украина должна присоединиться к матушке России", - выразил мнение третий.
Праздничное шествие, посвященное годовщине Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией, на одной из улиц в Симферополе - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
01:38
День воссоединения Крыма с Россией
Семь лет назад Крым вошел в состав России после проведенного на полуострове референдума. Официальная Москва неоднократно заявляла, что жители региона в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Однако Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Сергей ЛавровРеспублика КрымБолгарияУкраинаВ мире
 
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