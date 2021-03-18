https://ria.ru/20210318/krym-1601736378.html

Крым и Севастополь отмечают седьмую годовщину вхождения в состав России

Крым и Севастополь отмечают седьмую годовщину вхождения в состав России

Крым и Севастополь отмечают седьмую годовщину вхождения в состав России по итогам референдума 16 марта 2014 года, в регионах объявлен официальный выходной, в... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T00:11

2021-03-18T00:11

2021-03-18T00:11

республика крым

севастополь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Крым и Севастополь отмечают седьмую годовщину вхождения в состав России по итогам референдума 16 марта 2014 года, в регионах объявлен официальный выходной, в четверг на полуострове торжественно запустят новые водозаборы на реке Бельбек и в Белогорском районе, состоится мотопробег от Симферополя к горе Гасфорта, пройдут концерты и праздничные салюты.Днем 18 марта будет торжественно запущен в работу новый водозабор на реке Бельбек, который построили специалисты Минобороны России для водоснабжения Севастополя. Новый комплекс рассчитан на подачу до 50 тысяч кубометров воды в сутки. В республике Крым пройдет торжественный пуск воды в Симферополь по Бештерек-Зуйскому водоводу из одноименного месторождения.Утром в четверг начнется праздничный авто-мотопробег "Симферополь – Севастополь - гора Гасфорта". В нем примут участие участники событий 2014 года, члены мотоклуба "Ночные волки", на площадке у горы Гасфорта гостей ждёт праздничная программа.С 17 по 19 марта в Севастополе открыта уникальная выставка - историко-просветительский проект "Поезд Победы", который прибыл в город-герой на этой неделе. 20 марта поезд переедет в Симферополь. В четверг в Севастополе стартует всероссийская акция "Сад памяти". В дворцах и домах культуры Крыма и Севастополя проходят тематические фотовыставки, проводятся показы кинолент. Вечером в Симферополе на площади Ленина и на площади Нахимова в Севастополе пройдут праздничные концерты, которые завершатся салютом и фейерверком.

https://ria.ru/20210317/krym-1601726499.html

республика крым

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, севастополь, общество