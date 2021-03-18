https://ria.ru/20210318/krazha-1601851038.html

Из ростовского храма украли ковчег с мощами Александра Свирского

Из ростовского храма украли ковчег с мощами Александра Свирского

Восемнадцатилетний злоумышленник украл ковчег с мощами святого Александра Свирского из Вознесенской церкви в Ростове-на-Дону, похититель задержан, пропажу... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T17:14

2021-03-18T17:14

2021-03-18T17:14

ирина волк

ростов-на-дону

происшествия

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Восемнадцатилетний злоумышленник украл ковчег с мощами святого Александра Свирского из Вознесенской церкви в Ростове-на-Дону, похититель задержан, пропажу вернут в храм, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Установлено, что кража из храма в Ахтарском переулке, недалеко от Братского кладбища в Ростове-на-Дону произошла в начале марта."Сотрудники полиции установили личность предполагаемого похитителя и задержали его. Им оказался 18-летний ростовчанин. Ковчег изъят и в скором времени будет возвращен в храм... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража)", - сказала Волк.Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

https://ria.ru/20210212/vor-1597291818.html

ростов-на-дону

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ирина волк, ростов-на-дону, происшествия