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Из ростовского храма украли ковчег с мощами Александра Свирского
Из ростовского храма украли ковчег с мощами Александра Свирского
Восемнадцатилетний злоумышленник украл ковчег с мощами святого Александра Свирского из Вознесенской церкви в Ростове-на-Дону, похититель задержан, пропажу... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T17:14
2021-03-18T17:14
2021-03-18T17:14
ирина волк
ростов-на-дону
происшествия
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Восемнадцатилетний злоумышленник украл ковчег с мощами святого Александра Свирского из Вознесенской церкви в Ростове-на-Дону, похититель задержан, пропажу вернут в храм, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Установлено, что кража из храма в Ахтарском переулке, недалеко от Братского кладбища в Ростове-на-Дону произошла в начале марта."Сотрудники полиции установили личность предполагаемого похитителя и задержали его. Им оказался 18-летний ростовчанин. Ковчег изъят и в скором времени будет возвращен в храм... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража)", - сказала Волк.Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.
https://ria.ru/20210212/vor-1597291818.html
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ирина волк, ростов-на-дону, происшествия