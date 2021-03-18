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"Я робел": Анатолий Кот рассказал о постельной сцене с Орбакайте
"Я робел": Анатолий Кот рассказал о постельной сцене с Орбакайте
Актер Анатолий Кот в недавнем выпуске передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1" вспомнил о постельной сцене с Кристиной... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T19:33
2021-03-18T19:33
2021-03-18T19:33
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Актер Анатолий Кот в недавнем выпуске передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1" вспомнил о постельной сцене с Кристиной Орбакайте, когда снимался с ней в сериале "Родственный обмен" (2004).По словам звезды многосерийных фильмов "Солдаты", "Молодежка", "Маргоша" и многих других, это был "сумасшедший момент", так как интимный эпизод создавали в первый съемочный день. Тогда же Кот и Орбакайте познакомились. Актер добавил, что в какой-то момент у него затекла рука, на которой лежала знаменитая певица и дочь Аллы Пугачевой, но сказать об этом он постеснялся.Сейчас Анатолий Кот с теплом отзывается о работе с певицей. "Я очень благодарен и счастлив, что так все сложилось", — говорит он.
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анатолий кот, знаменитости, звезды, борис корчевников, кристина орбакайте, алла пугачева, шоу-бизнес
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости.
Актер Анатолий Кот в недавнем выпуске передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1" вспомнил
о постельной сцене с Кристиной Орбакайте, когда снимался с ней в сериале "Родственный обмен" (2004).
По словам звезды многосерийных фильмов "Солдаты", "Молодежка", "Маргоша" и многих других, это был "сумасшедший момент", так как интимный эпизод создавали в первый съемочный день. Тогда же Кот и Орбакайте познакомились.
"Эта сцена снималась в Израиле. Прилетаю туда, прихожу на съемочную площадку, и режиссер Володя Котт говорит: "Кристина, познакомься. Это — Толя. Толя, это — Кристина. Так, первая сцена. Ну, раздевайтесь, ложитесь", — вспоминает Анатолий Кот.
Актер добавил, что в какой-то момент у него затекла рука, на которой лежала знаменитая певица и дочь Аллы Пугачевой, но сказать об этом он постеснялся.
"Я робел перед ней", — признается актер, ведь тогда (в начале 2000-х) Кристина Орбакайте уже была большой звездой.
Сейчас Анатолий Кот с теплом отзывается о работе с певицей. "Я очень благодарен и счастлив, что так все сложилось", — говорит он.