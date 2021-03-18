https://ria.ru/20210318/kot-1601818412.html

"Я робел": Анатолий Кот рассказал о постельной сцене с Орбакайте

"Я робел": Анатолий Кот рассказал о постельной сцене с Орбакайте

Актер Анатолий Кот в недавнем выпуске передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1" вспомнил о постельной сцене с Кристиной... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T19:33

2021-03-18T19:33

2021-03-18T19:33

анатолий кот

знаменитости

звезды

борис корчевников

кристина орбакайте

алла пугачева

шоубиз

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600049078_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ee74c756be65c199bb88cdc369a2a2a.jpg

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Актер Анатолий Кот в недавнем выпуске передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1" вспомнил о постельной сцене с Кристиной Орбакайте, когда снимался с ней в сериале "Родственный обмен" (2004).По словам звезды многосерийных фильмов "Солдаты", "Молодежка", "Маргоша" и многих других, это был "сумасшедший момент", так как интимный эпизод создавали в первый съемочный день. Тогда же Кот и Орбакайте познакомились. Актер добавил, что в какой-то момент у него затекла рука, на которой лежала знаменитая певица и дочь Аллы Пугачевой, но сказать об этом он постеснялся.Сейчас Анатолий Кот с теплом отзывается о работе с певицей. "Я очень благодарен и счастлив, что так все сложилось", — говорит он.

https://ria.ru/20210315/poverennova-1601303293.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий кот, знаменитости, звезды, борис корчевников, кристина орбакайте, алла пугачева, шоу-бизнес