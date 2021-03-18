Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь
Наука
https://ria.ru/20210318/kosmos-1601864896.html
В космосе найдены сложные органические соединения на основе углерода
В космосе найдены сложные органические соединения на основе углерода
Ученые впервые однозначно идентифицировали конкретные молекулы полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в холодном молекулярном облаке TMC-1, в котором РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T21:00
2021-03-18T21:00
наука
химия
космос - риа наука
массачусетский технологический институт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601861310_0:252:1728:1224_1920x0_80_0_0_de52fdb1730ada2ddb9dccd5688e8395.jpg
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Ученые впервые однозначно идентифицировали конкретные молекулы полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в холодном молекулярном облаке TMC-1, в котором еще даже не началось звездообразование. До этого астрономы находили только коллективные следы присутствия ПАУ в межзвездной среде и считали, что эти сложные органические соединения возникают в момент гибели звезд. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.Считается, что значительная часть углерода в космосе существует в форме крупных молекул полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). С 1980-х годов косвенные свидетельства в виде инфракрасных полос, характерных для всего класса ПАУ, указывали на то, что этих молекул в космосе много, но идентифицировать конкретные соединения до сих пор не удавалось.На Земле ПАУ эффективно образуются только при высоких температурах. Они возникают как побочные продукты сжигания ископаемого топлива. Их можно найти, например, в следах обугливания на приготовленной на гриле пище.Исследователи из проекта GOTHAM (Green Bank Telescope Observations of TMC-1: Hunting Aromatic Molecules) в поисках ПАУ детально изучили с помощью радиотелескопа Грин-Бэнк (GBT) в США туманность TMC-1 — часть Молекулярного облака Тельца, большого дозвездного облака пыли и газа, расположенного примерно в 450 световых годах от Земли.Поскольку ожидалось, что ПАУ будут производить большое количество очень слабых сигналов в пределах своих спектральных интервалов, авторы разработали технологию выделения неуловимых сигналов из шума с помощью суммирования и обработки результатов наблюдений через специальные фильтры.В итоге, в холодном межзвездном облаке с температурой 10 градусов выше абсолютного нуля авторы идентифицировали около дюжины конкретных молекул ПАУ, две из которых описаны в опубликованной статье. Это 1- и 2-цианонафталин — соединения, состоящие из двух конденсированных бензольных колец с присоединенной нитрильной группой. По словам авторов, открытие указывает на то, что сложные молекулы ПАУ могут образовываться при гораздо более низких температурах, чем считали ранее."Мы всегда думали, что полициклические ароматические углеводороды в основном образуются в атмосферах умирающих звезд, — приводятся в пресс-релизе Массачусетского технологического института слова первого автора статьи, доцента кафедры химии и главного исследователя проекта GOTHAM Бретта МакГуайра (Brett McGuire). — В этом исследовании мы обнаружили их в холодных темных облаках, где звезды еще даже не начали формироваться".Среди прочих, авторы нашли в облаке TMC-1 сложные молекулы, никогда ранее не обнаруживаемые в межзвездной среде: 1- и 2-цианоциклопентадиен, HC11N, винилцианоацетилен, бензонитрил, транс-(E)-иановинилацетилен, HC4NC, пропаргилцианид и другие."Мы наткнулись на совершенно новый набор молекул, отличный от всего, что мы видели ранее, и это полностью меняет наше представление о том, как эти молекулы взаимодействуют друг с другом, — говорит МакГуайр. — Считается, что полициклические ароматические углеводороды содержат до 25 процентов углерода во Вселенной. Теперь впервые у нас есть прямое окно в их химию, которое позволит нам подробно изучить, как эволюционирует этот массивный резервуар углерода"."Мы видим, как ПАУ реагируют с образованием более крупных молекул. Со временем эти молекулы становятся достаточно большими и начинают собираться в зародыши межзвездной пыли", — объясняет ученый.Авторы считают, что их открытие может стать ключом к разгадке роли углерода в формировании звезд и планет.
https://ria.ru/20210318/radiomeduza-1601792061.html
https://ria.ru/20210318/galktiki-1601684982.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601861310_23:0:1655:1224_1920x0_80_0_0_16317618f046378bbf8b6edfe5dfc906.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
химия, космос - риа наука, массачусетский технологический институт

В космосе найдены сложные органические соединения на основе углерода

21:00 18.03.2021
 
© M. Weiss / Center for Astrophysics | Harvard & SmithsonianПолициклические ароматические углеводороды в Молекулярном облаке Тельца
Полициклические ароматические углеводороды в Молекулярном облаке Тельца - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© M. Weiss / Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian
Полициклические ароматические углеводороды в Молекулярном облаке Тельца
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Ученые впервые однозначно идентифицировали конкретные молекулы полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в холодном молекулярном облаке TMC-1, в котором еще даже не началось звездообразование. До этого астрономы находили только коллективные следы присутствия ПАУ в межзвездной среде и считали, что эти сложные органические соединения возникают в момент гибели звезд. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.
Считается, что значительная часть углерода в космосе существует в форме крупных молекул полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). С 1980-х годов косвенные свидетельства в виде инфракрасных полос, характерных для всего класса ПАУ, указывали на то, что этих молекул в космосе много, но идентифицировать конкретные соединения до сих пор не удавалось.
На Земле ПАУ эффективно образуются только при высоких температурах. Они возникают как побочные продукты сжигания ископаемого топлива. Их можно найти, например, в следах обугливания на приготовленной на гриле пище.
Исследователи из проекта GOTHAM (Green Bank Telescope Observations of TMC-1: Hunting Aromatic Molecules) в поисках ПАУ детально изучили с помощью радиотелескопа Грин-Бэнк (GBT) в США туманность TMC-1 — часть Молекулярного облака Тельца, большого дозвездного облака пыли и газа, расположенного примерно в 450 световых годах от Земли.
Поскольку ожидалось, что ПАУ будут производить большое количество очень слабых сигналов в пределах своих спектральных интервалов, авторы разработали технологию выделения неуловимых сигналов из шума с помощью суммирования и обработки результатов наблюдений через специальные фильтры.
Составное изображение загадочного источника сверхвысокого спектра Медуза в скоплении галактик Abell 2877 - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
Вчера, 12:35Наука
Астрономы впервые наблюдали загадочную "космическую медузу"
В итоге, в холодном межзвездном облаке с температурой 10 градусов выше абсолютного нуля авторы идентифицировали около дюжины конкретных молекул ПАУ, две из которых описаны в опубликованной статье. Это 1- и 2-цианонафталин — соединения, состоящие из двух конденсированных бензольных колец с присоединенной нитрильной группой.
По словам авторов, открытие указывает на то, что сложные молекулы ПАУ могут образовываться при гораздо более низких температурах, чем считали ранее.
"Мы всегда думали, что полициклические ароматические углеводороды в основном образуются в атмосферах умирающих звезд, — приводятся в пресс-релизе Массачусетского технологического института слова первого автора статьи, доцента кафедры химии и главного исследователя проекта GOTHAM Бретта МакГуайра (Brett McGuire). — В этом исследовании мы обнаружили их в холодных темных облаках, где звезды еще даже не начали формироваться".
Среди прочих, авторы нашли в облаке TMC-1 сложные молекулы, никогда ранее не обнаруживаемые в межзвездной среде: 1- и 2-цианоциклопентадиен, HC11N, винилцианоацетилен, бензонитрил, транс-(E)-иановинилацетилен, HC4NC, пропаргилцианид и другие.
"Мы наткнулись на совершенно новый набор молекул, отличный от всего, что мы видели ранее, и это полностью меняет наше представление о том, как эти молекулы взаимодействуют друг с другом, — говорит МакГуайр. — Считается, что полициклические ароматические углеводороды содержат до 25 процентов углерода во Вселенной. Теперь впервые у нас есть прямое окно в их химию, которое позволит нам подробно изучить, как эволюционирует этот массивный резервуар углерода".
"Мы видим, как ПАУ реагируют с образованием более крупных молекул. Со временем эти молекулы становятся достаточно большими и начинают собираться в зародыши межзвездной пыли", — объясняет ученый.
Авторы считают, что их открытие может стать ключом к разгадке роли углерода в формировании звезд и планет.
Космическая паутина - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
Вчера, 03:00Наука
Астрономы обнаружили миллиарды карликовых галактик в космической паутине
 
НаукахимияКосмос - РИА НаукаМассачусетский технологический институт
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:50Реконструкцию павильона России в садах Джардини планируют завершить в мае
04:27СМИ: в Болгарии арестовали подозреваемых в шпионаже в пользу России
04:25Эксперт: СМИ в США не сменили подход к освещению событий в РФ при Байдене
04:11Грязный снег назвали опасным для россиян
04:09Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России
03:56Псаки после слов Путина признала, что США есть над чем подумать
03:51Псаки считает, что Путин вряд ли поддается обидам
03:38МЧС разработало снаряд для тушения пожаров в небоскребах
03:25Эксперт по протоколу прокомментировал идею о телемосте Путина и Байдена
03:12Кулеба рассказал, как Украина хочет "выжать" Россию из Крыма
03:11В Приморье осудили экс-главу центра организации работы ж/д станций
03:07В Роспотребнадзоре предупредили о возможном росте заболеваемости COVID-19
03:04НПО "Энергомаш" разработало способ повышения мощности ракетных двигателей
03:01Politico: США обвинили Китай в "работе на публику" на встрече в Анкоридже
02:57В США россиянин на суде признал себя виновным в подготовке кибератаки
02:49Умер актер из фильма "Ликвидация" Александр Казимиров
02:19Хит "Dynamite" группы BTS стал дважды платиновым в США
02:17Юрист назвал обязательные надбавки к пенсии в 2021 году
02:08Врач рассказал о наиболее вредном способе пить алкоголь
02:04"В Белом доме засел псих": британцы оценили высказывание Байдена о Путине
Лента новостейМолния