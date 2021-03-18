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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210318/koronavirus-1601841008.html
Роспотребнадзор предложил смягчить требования к тестированию на COVID-19
Роспотребнадзор предложил смягчить требования к тестированию на COVID-19
Роспотребнадзор предлагает при обеспечении минимального уровня охвата населения тестированием на коронавирус учитывать результаты тестов, сделанных не только... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T16:35
2021-03-18T16:36
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор предлагает при обеспечении минимального уровня охвата населения тестированием на коронавирус учитывать результаты тестов, сделанных не только методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), а всеми, определяющими возбудитель COVID-19, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления возбудителя COVID-19 не менее 200 исследований на 100 тысяч населения (среднесуточно за 7 календарных дней) любыми из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации", - говорится в документе.В настоящее время в постановлении главного государственного санитарного врача говорится, что регионам рекомендовано обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления коронавируса только методом ПЦР.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор предложил смягчить требования к тестированию на COVID-19

16:35 18.03.2021 (обновлено: 16:36 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор предлагает при обеспечении минимального уровня охвата населения тестированием на коронавирус учитывать результаты тестов, сделанных не только методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), а всеми, определяющими возбудитель COVID-19, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления возбудителя COVID-19 не менее 200 исследований на 100 тысяч населения (среднесуточно за 7 календарных дней) любыми из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации", - говорится в документе.
В настоящее время в постановлении главного государственного санитарного врача говорится, что регионам рекомендовано обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления коронавируса только методом ПЦР.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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