https://ria.ru/20210318/koronavirus-1601841008.html

Роспотребнадзор предложил смягчить требования к тестированию на COVID-19

Роспотребнадзор предложил смягчить требования к тестированию на COVID-19

Роспотребнадзор предлагает при обеспечении минимального уровня охвата населения тестированием на коронавирус учитывать результаты тестов, сделанных не только... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T16:35

2021-03-18T16:35

2021-03-18T16:36

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор предлагает при обеспечении минимального уровня охвата населения тестированием на коронавирус учитывать результаты тестов, сделанных не только методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), а всеми, определяющими возбудитель COVID-19, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления возбудителя COVID-19 не менее 200 исследований на 100 тысяч населения (среднесуточно за 7 календарных дней) любыми из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации", - говорится в документе.В настоящее время в постановлении главного государственного санитарного врача говорится, что регионам рекомендовано обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления коронавируса только методом ПЦР.

https://ria.ru/20210301/koronavirus-1599429034.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество