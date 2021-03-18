https://ria.ru/20210318/koronavirus-1601773702.html

В Москве выявили 1934 новых случая заражения коронавирусом

В Москве выявили 1934 новых случая заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 1934, Санкт-Петербурге - 918, Подмосковье - 537, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T11:16

2021-03-18T11:16

2021-03-18T11:16

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

общество

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 1934, Санкт-Петербурге - 918, Подмосковье - 537, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1934, 2. Санкт-Петербург - 918, 3. Московская область - 537", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области - 3, Чукотском автономном округе - 2, Туве - 2.

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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