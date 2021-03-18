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В Москве выявили 1934 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 1934 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 1934, Санкт-Петербурге - 918, Подмосковье - 537, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T11:16
2021-03-18T11:16
2021-03-18T11:16
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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коронавирусы
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
общество
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 1934, Санкт-Петербурге - 918, Подмосковье - 537, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1934, 2. Санкт-Петербург - 918, 3. Московская область - 537", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области - 3, Чукотском автономном округе - 2, Туве - 2.
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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