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В России за сутки выписали 12 061 человека после COVID-19
В России за сутки выписали 12 061 человека после COVID-19
За сутки в РФ выписан 12 061 человек после COVID-19, за все время - 4 037 036, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T11:15
2021-03-18T11:15
2021-03-18T11:15
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. За сутки в РФ выписан 12 061 человек после COVID-19, за все время - 4 037 036, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 12 061 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 037 036", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге - 2041, Москве - 1760, Подмосковье - 569.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург