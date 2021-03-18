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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210318/koronavirus-1601773347.html
В России за сутки выписали 12 061 человека после COVID-19
В России за сутки выписали 12 061 человека после COVID-19
За сутки в РФ выписан 12 061 человек после COVID-19, за все время - 4 037 036, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T11:15
2021-03-18T11:15
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. За сутки в РФ выписан 12 061 человек после COVID-19, за все время - 4 037 036, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 12 061 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 037 036", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге - 2041, Москве - 1760, Подмосковье - 569.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург

В России за сутки выписали 12 061 человека после COVID-19

11:15 18.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВ операционной городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова
В операционной городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. За сутки в РФ выписан 12 061 человек после COVID-19, за все время - 4 037 036, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 12 061 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 037 036", - говорится в сообщении.
В частности, в Санкт-Петербурге - 2041, Москве - 1760, Подмосковье - 569.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-Петербург
 
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