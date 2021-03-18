https://ria.ru/20210318/koronavirus-1601744330.html

Врач заявил, что от приема препаратов от COVID-19 могут светиться ногти

Врач заявил, что от приема препаратов от COVID-19 могут светиться ногти

У пациентов с коронавирусной инфекцией, которые принимали противовирусные препараты, могут светиться ногти при ультрафиолетовом свете, из-за чего это... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T06:11

2021-03-18T06:11

2021-03-18T06:11

распространение коронавируса

евгений тимаков

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. У пациентов с коронавирусной инфекцией, которые принимали противовирусные препараты, могут светиться ногти при ультрафиолетовом свете, из-за чего это происходит, пока неизвестно, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Он уточнил, что причины свечения ногтей пока неизвестны.По словам специалиста, встречается такое достаточно часто, но не у всех, кто переболел коронавирусом, а у тех, кто применял противовирусные препараты, поэтому считать симптомом коронавируса данную особенность нельзя.Ногти перестают светиться со временем, когда отрастают, при этом светятся они и на руках, и на ногах, пояснил Тимаков.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество