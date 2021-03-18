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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210318/koronavirus-1601744330.html
Врач заявил, что от приема препаратов от COVID-19 могут светиться ногти
Врач заявил, что от приема препаратов от COVID-19 могут светиться ногти
У пациентов с коронавирусной инфекцией, которые принимали противовирусные препараты, могут светиться ногти при ультрафиолетовом свете, из-за чего это... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T06:11
2021-03-18T06:11
распространение коронавируса
евгений тимаков
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. У пациентов с коронавирусной инфекцией, которые принимали противовирусные препараты, могут светиться ногти при ультрафиолетовом свете, из-за чего это происходит, пока неизвестно, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Он уточнил, что причины свечения ногтей пока неизвестны.По словам специалиста, встречается такое достаточно часто, но не у всех, кто переболел коронавирусом, а у тех, кто применял противовирусные препараты, поэтому считать симптомом коронавируса данную особенность нельзя.Ногти перестают светиться со временем, когда отрастают, при этом светятся они и на руках, и на ногах, пояснил Тимаков.
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евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Врач заявил, что от приема препаратов от COVID-19 могут светиться ногти

06:11 18.03.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМаникюр
Маникюр - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. У пациентов с коронавирусной инфекцией, которые принимали противовирусные препараты, могут светиться ногти при ультрафиолетовом свете, из-за чего это происходит, пока неизвестно, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.
"Ногти светятся у пациентов, которые применяли специфические противовирусные препараты против коронавирусной инфекции, но исследований никаких нет на эту тему, есть только предположения и догадки", - рассказал Тимаков.
Он уточнил, что причины свечения ногтей пока неизвестны.
По словам специалиста, встречается такое достаточно часто, но не у всех, кто переболел коронавирусом, а у тех, кто применял противовирусные препараты, поэтому считать симптомом коронавируса данную особенность нельзя.
Ногти перестают светиться со временем, когда отрастают, при этом светятся они и на руках, и на ногах, пояснил Тимаков.
 
Распространение коронавирусаЕвгений ТимаковКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
 
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