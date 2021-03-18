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Власти КНДР отказались "тратить время" на контакты с США
Власти КНДР отказались "тратить время" на контакты с США
Северная Корея не станет "тратить время" и отвечать на попытки США установить контакт, пока в американская сторона продолжает угрозы и враждебную политику, а на РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T05:36
2021-03-18T06:08
кндр (северная корея)
сша
в мире
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СЕУЛ, 18 мар – РИА Новости. Северная Корея не станет "тратить время" и отвечать на попытки США установить контакт, пока в американская сторона продолжает угрозы и враждебную политику, а на силу Пхеньян ответит силой, об этом, как передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), заявила первый заместитель министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи.Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации Джо Байдена сообщил, что США с середины февраля предприняли несколько попыток связаться с КНДР, но безуспешно. В начале февраля стало известно, что Байден намерен пересмотреть политику в отношении Пхеньяна "по всем направлениям".Чхве Сон Хи подтвердила, что в последнее время США через разные каналы, такие как электронная почта и телефонное сообщение, пытались установить контакт с КНДР. Они также пытались связаться накануне начала совместных военных учений с Южной Кореей. Но, по словам Чхве Сон Хи, эти попытки являются лишь "игрой" с целью выиграть время, поэтому Северная Корея больше не видит необходимости отвечать на запросы США.Она отметила, что для диалога нужна атмосфера, в которой стороны могут сесть за один стол на равных, но новая администрация США лишь озвучивает "сумасшедшую теорию угрозы со стороны Северной Кореи и "необдуманный вздор" о полной денуклеаризациии". Также она подчеркнула, что США говорят о санкциях, дипломатическом давлении и настраивают международное сообщество против КНДР.Она назвала попытку США установить контакт "мелким и дешевым трюком" для выигрыша времени и направления общественного мнения "по ложному пути". "Сидеть за одним столом с США, которые не готовы даже воспринять и принять перемены и новое время, это лишь потеря ценного времени", - пояснила дипломат.Она добавила, что с нетерпением ждет, какую еще "ерунду" госсекретарь США Энтони Блинкен будет говорить в ходе визита в Южную Корею, после того как в Японии он "галдел" о разных вариантах давления на КНДР. По ее словам, КНДР с радостью примет "любимые США санкции", и тем лучше заранее подумать о последствиях своей враждебной политики. "Мы уже ясно выразились, что будем относиться к США по принципу (отвечай – ред.) "силой на силу", "добром на добро", - подытожила замглавы МИД.В Южной Корее с 8 по 18 марта проходят военные учения с США. Они включают только комбинированную командно-штабную подготовку (CCPT) в виде компьютерной симуляции и проводятся в "минимальном" масштабе. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель отдела Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон уже резко осудила проведение учений и пригрозила, что КНДР может не только ликвидировать все ведомства, ответственные за обмены и контакты с Южной Кореей, но и аннулировать межкорейское военное соглашение.
https://ria.ru/20210316/kndr-1601408129.html
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кндр (северная корея), сша, в мире

Власти КНДР отказались "тратить время" на контакты с США

05:36 18.03.2021 (обновлено: 06:08 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКНДР
КНДР - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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СЕУЛ, 18 мар – РИА Новости. Северная Корея не станет "тратить время" и отвечать на попытки США установить контакт, пока в американская сторона продолжает угрозы и враждебную политику, а на силу Пхеньян ответит силой, об этом, как передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), заявила первый заместитель министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации Джо Байдена сообщил, что США с середины февраля предприняли несколько попыток связаться с КНДР, но безуспешно. В начале февраля стало известно, что Байден намерен пересмотреть политику в отношении Пхеньяна "по всем направлениям".
Чхве Сон Хи подтвердила, что в последнее время США через разные каналы, такие как электронная почта и телефонное сообщение, пытались установить контакт с КНДР. Они также пытались связаться накануне начала совместных военных учений с Южной Кореей. Но, по словам Чхве Сон Хи, эти попытки являются лишь "игрой" с целью выиграть время, поэтому Северная Корея больше не видит необходимости отвечать на запросы США.
"Мы уже осветили позицию, что, если США не откажутся от враждебной политики против КНДР, не могут состояться никакие корейско-американские контакты и переговоры. Поэтому мы и впредь будем продолжать игнорировать такие попытки контакта со стороны США", - заявила Чхве Сон Хи.
Она отметила, что для диалога нужна атмосфера, в которой стороны могут сесть за один стол на равных, но новая администрация США лишь озвучивает "сумасшедшую теорию угрозы со стороны Северной Кореи и "необдуманный вздор" о полной денуклеаризациии". Также она подчеркнула, что США говорят о санкциях, дипломатическом давлении и настраивают международное сообщество против КНДР.
Ким Ё Чжон - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 05:55
КНДР предостерегла США от глупостей ради "спокойного сна"
"Военное ведомство США продолжает скрытую военную угрозу, мобилизуя порядочные разведывательные средства, они шпионят за нами, и несмотря единогласную озабоченность и протест внутри и вне страны, открыто начали агрессивные совместные военные учения, нацеленные на нас… Если им не терпится хоть раз встретиться с нами, то следует первым делом исправить дурную привычку и с самого начала изменить подход", - подчеркнула Чхве Сон Хи.
Она назвала попытку США установить контакт "мелким и дешевым трюком" для выигрыша времени и направления общественного мнения "по ложному пути". "Сидеть за одним столом с США, которые не готовы даже воспринять и принять перемены и новое время, это лишь потеря ценного времени", - пояснила дипломат.
Она добавила, что с нетерпением ждет, какую еще "ерунду" госсекретарь США Энтони Блинкен будет говорить в ходе визита в Южную Корею, после того как в Японии он "галдел" о разных вариантах давления на КНДР. По ее словам, КНДР с радостью примет "любимые США санкции", и тем лучше заранее подумать о последствиях своей враждебной политики. "Мы уже ясно выразились, что будем относиться к США по принципу (отвечай – ред.) "силой на силу", "добром на добро", - подытожила замглавы МИД.
В Южной Корее с 8 по 18 марта проходят военные учения с США. Они включают только комбинированную командно-штабную подготовку (CCPT) в виде компьютерной симуляции и проводятся в "минимальном" масштабе. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель отдела Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон уже резко осудила проведение учений и пригрозила, что КНДР может не только ликвидировать все ведомства, ответственные за обмены и контакты с Южной Кореей, но и аннулировать межкорейское военное соглашение.
Южнокорейский чиновник проверяет прямую телефонную линию связи с КНДР в приграничной деревне Панмунджом - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 05:35
КНДР пригрозила аннулировать военное соглашение с Южной Кореей
 
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