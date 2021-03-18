https://ria.ru/20210318/kndr-1601744034.html

Власти КНДР отказались "тратить время" на контакты с США

Власти КНДР отказались "тратить время" на контакты с США

Северная Корея не станет "тратить время" и отвечать на попытки США установить контакт, пока в американская сторона продолжает угрозы и враждебную политику, а на РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T05:36

2021-03-18T05:36

2021-03-18T06:08

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СЕУЛ, 18 мар – РИА Новости. Северная Корея не станет "тратить время" и отвечать на попытки США установить контакт, пока в американская сторона продолжает угрозы и враждебную политику, а на силу Пхеньян ответит силой, об этом, как передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), заявила первый заместитель министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи.Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации Джо Байдена сообщил, что США с середины февраля предприняли несколько попыток связаться с КНДР, но безуспешно. В начале февраля стало известно, что Байден намерен пересмотреть политику в отношении Пхеньяна "по всем направлениям".Чхве Сон Хи подтвердила, что в последнее время США через разные каналы, такие как электронная почта и телефонное сообщение, пытались установить контакт с КНДР. Они также пытались связаться накануне начала совместных военных учений с Южной Кореей. Но, по словам Чхве Сон Хи, эти попытки являются лишь "игрой" с целью выиграть время, поэтому Северная Корея больше не видит необходимости отвечать на запросы США.Она отметила, что для диалога нужна атмосфера, в которой стороны могут сесть за один стол на равных, но новая администрация США лишь озвучивает "сумасшедшую теорию угрозы со стороны Северной Кореи и "необдуманный вздор" о полной денуклеаризациии". Также она подчеркнула, что США говорят о санкциях, дипломатическом давлении и настраивают международное сообщество против КНДР.Она назвала попытку США установить контакт "мелким и дешевым трюком" для выигрыша времени и направления общественного мнения "по ложному пути". "Сидеть за одним столом с США, которые не готовы даже воспринять и принять перемены и новое время, это лишь потеря ценного времени", - пояснила дипломат.Она добавила, что с нетерпением ждет, какую еще "ерунду" госсекретарь США Энтони Блинкен будет говорить в ходе визита в Южную Корею, после того как в Японии он "галдел" о разных вариантах давления на КНДР. По ее словам, КНДР с радостью примет "любимые США санкции", и тем лучше заранее подумать о последствиях своей враждебной политики. "Мы уже ясно выразились, что будем относиться к США по принципу (отвечай – ред.) "силой на силу", "добром на добро", - подытожила замглавы МИД.В Южной Корее с 8 по 18 марта проходят военные учения с США. Они включают только комбинированную командно-штабную подготовку (CCPT) в виде компьютерной симуляции и проводятся в "минимальном" масштабе. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель отдела Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон уже резко осудила проведение учений и пригрозила, что КНДР может не только ликвидировать все ведомства, ответственные за обмены и контакты с Южной Кореей, но и аннулировать межкорейское военное соглашение.

https://ria.ru/20210316/kndr-1601408129.html

https://ria.ru/20210316/kndr-1601407960.html

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кндр (северная корея), сша, в мире