Клевета должна преследоваться по закону, уверен Песков
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Безопасность журналистов должна быть абсолютно непререкаемой, но клевета должна преследоваться по закону, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни после публикаций о "казнях" в республике обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на "нападки" "Новой газеты" в адрес сотрудников подразделения.
В ходе брифинга Пескову журналисты задали вопрос, ознакомились ли в Кремле с видеообращением полка имени Кадырова, можно ли ожидать реакцию верховного главнокомандующего и не усматривают ли в Кремле угрозы журналистам в словах "взять на себя ответственность, чтобы пресечь оскорбления".
"Безусловно, безопасность журналистов должна быть абсолютно непререкаемой, ничто не должно представлять угрозу журналистам, но в случае публикации клевета, конечно, должна преследоваться по закону", - сказал Песков журналистам.
В понедельник "Новая газета" опубликовала второй с начала года материал с данными о якобы внесудебных казнях в Чечне. Общественная палата Чечни заявила, что это клеветническая публикация с "надуманными обвинениями", и обратилась к президенту c просьбой "защитить сотрудников органов правопорядка" и "обеспечить законность". В "Новой газете" заявили РИА Новости, что не согласны с обвинениями общественников Чечни. В пресс-службе издания на вопросы, согласны ли в газете с предъявленными претензиями и связывались ли общественники Чечни с редакцией по этому поводу, ответили "нет" по обоим пунктам.