https://ria.ru/20210318/kleveta-1601804232.html

Клевета должна преследоваться по закону, уверен Песков

Клевета должна преследоваться по закону, уверен Песков

Безопасность журналистов должна быть абсолютно непререкаемой, но клевета должна преследоваться по закону, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T13:31

2021-03-18T13:31

2021-03-18T13:31

ахмат кадыров (политик)

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Безопасность журналистов должна быть абсолютно непререкаемой, но клевета должна преследоваться по закону, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни после публикаций о "казнях" в республике обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на "нападки" "Новой газеты" в адрес сотрудников подразделения.В ходе брифинга Пескову журналисты задали вопрос, ознакомились ли в Кремле с видеообращением полка имени Кадырова, можно ли ожидать реакцию верховного главнокомандующего и не усматривают ли в Кремле угрозы журналистам в словах "взять на себя ответственность, чтобы пресечь оскорбления".В понедельник "Новая газета" опубликовала второй с начала года материал с данными о якобы внесудебных казнях в Чечне. Общественная палата Чечни заявила, что это клеветническая публикация с "надуманными обвинениями", и обратилась к президенту c просьбой "защитить сотрудников органов правопорядка" и "обеспечить законность". В "Новой газете" заявили РИА Новости, что не согласны с обвинениями общественников Чечни. В пресс-службе издания на вопросы, согласны ли в газете с предъявленными претензиями и связывались ли общественники Чечни с редакцией по этому поводу, ответили "нет" по обоим пунктам.

https://ria.ru/20210318/obraschenie-1601802456.html

https://ria.ru/20210317/chechnya-1601701494.html

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ахмат кадыров (политик), дмитрий песков, владимир путин, общество