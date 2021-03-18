Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210318/kitay-1601791247.html
Китай не пойдет на компромиссы по вопросам суверенитета, заявили в МИД
Китай не пойдет на компромиссы по вопросам суверенитета, заявили в МИД
Китай искренне и конструктивно настроен на диалог с США, однако никогда не пойдет на уступки и компромиссы по вопросам, касающимся суверенитета, безопасности и... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T12:31
2021-03-18T12:31
чжао лицзянь
энтони блинкен
южно-китайское море
мид кнр
джо байден
китай
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570045305_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c5456212260bbb1288b5f9d406ac0ac.jpg
ПЕКИН, 18 мар – РИА Новости. Китай искренне и конструктивно настроен на диалог с США, однако никогда не пойдет на уступки и компромиссы по вопросам, касающимся суверенитета, безопасности и коренных интересов страны, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.США в среду сообщили о расширении санкций в отношении 24 чиновников из КНР и Гонконга за действия по "снижению автономии" административного района. Заявление о новых санкциях прозвучало в преддверии встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана с главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и главой МИД КНР Ван И. Встреча намечена на 18 марта в Анкоридже, штат Аляска."В последнее время в США звучали негативные заявления и предпринимались действия, связанные с Китаем, это произошло накануне стратегического диалога на высоком уровне между Китаем и США. Выбор момента наводит на размышления. Согласие Китая на участие в предложенном США стратегическом диалоге на высоком уровне отражает искренность и конструктивное отношение Пекина к возобновлению обменов между двумя странами, улучшению и развитию американо-китайских отношений", - заявил Чжао Лицзянь.Ранее американские СМИ сообщили, что представители США в ходе встречи намерены высказать Китаю претензии относительно действий Китая в Гонконге, расширения присутствия в Южно-Китайском море, экономического давления на партнеров США, а также озвучить предложения о сотрудничестве в таких сферах, как борьба с изменением климата и глобальное здравоохранение.Чжао Лицзянь подчеркнул, что Китай в ходе встречи намерен выразить свою позицию и озабоченность по актуальным вопросам.Он также указал, что США должны идти навстречу Китаю, вести искренний и конструктивный диалог, а попытки создать группы для оказания давления на Китай абсолютно бесполезны."Китай надеется на полноценное взаимодействие с США в ходе этого диалога, чтобы способствовать здоровому и стабильному развитию американо-китайских отношений. Но мы не ждем, что один диалог решит все проблемы между Китаем и США. Вашингтон должен осознавать решимость Китая защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития", - добавил он.
https://ria.ru/20210317/kitay-1601606468.html
https://ria.ru/20210317/ssha-1601568583.html
южно-китайское море
китай
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570045305_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_764d9aee7b52a76a0d33140ba7a588e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чжао лицзянь, энтони блинкен, южно-китайское море, мид кнр, джо байден, китай, вашингтон (город), сша, в мире

Китай не пойдет на компромиссы по вопросам суверенитета, заявили в МИД

12:31 18.03.2021
 
© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© AP Photo / Andy Wong
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 18 мар – РИА Новости. Китай искренне и конструктивно настроен на диалог с США, однако никогда не пойдет на уступки и компромиссы по вопросам, касающимся суверенитета, безопасности и коренных интересов страны, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
США в среду сообщили о расширении санкций в отношении 24 чиновников из КНР и Гонконга за действия по "снижению автономии" административного района. Заявление о новых санкциях прозвучало в преддверии встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана с главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и главой МИД КНР Ван И. Встреча намечена на 18 марта в Анкоридже, штат Аляска.
Города мира. Гонконг - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
Вчера, 11:21
Китай пообещал ответить на новые санкции США из-за Гонконга
"В последнее время в США звучали негативные заявления и предпринимались действия, связанные с Китаем, это произошло накануне стратегического диалога на высоком уровне между Китаем и США. Выбор момента наводит на размышления. Согласие Китая на участие в предложенном США стратегическом диалоге на высоком уровне отражает искренность и конструктивное отношение Пекина к возобновлению обменов между двумя странами, улучшению и развитию американо-китайских отношений", - заявил Чжао Лицзянь.
Ранее американские СМИ сообщили, что представители США в ходе встречи намерены высказать Китаю претензии относительно действий Китая в Гонконге, расширения присутствия в Южно-Китайском море, экономического давления на партнеров США, а также озвучить предложения о сотрудничестве в таких сферах, как борьба с изменением климата и глобальное здравоохранение.
Чжао Лицзянь подчеркнул, что Китай в ходе встречи намерен выразить свою позицию и озабоченность по актуальным вопросам.
"Китай не пойдет на компромиссы и уступки по вопросам, касающимся суверенитета, безопасности и коренных интересов страны, наша решимость защищать свои основные интересы непоколебима, и удастся ли достичь положительных результатов по итогам предстоящего диалога, зависит от совместных усилий обеих сторон", - подчеркнул дипломат.
Он также указал, что США должны идти навстречу Китаю, вести искренний и конструктивный диалог, а попытки создать группы для оказания давления на Китай абсолютно бесполезны.
"Китай надеется на полноценное взаимодействие с США в ходе этого диалога, чтобы способствовать здоровому и стабильному развитию американо-китайских отношений. Но мы не ждем, что один диалог решит все проблемы между Китаем и США. Вашингтон должен осознавать решимость Китая защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития", - добавил он.
США - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
Вчера, 02:19
В США заявили, что Россия и Китай представляют для них схожие вызовы
 
Чжао ЛицзяньЭнтони БлинкенЮжно-Китайское мореМИД КНРДжо БайденКитайВашингтон (город)СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:12Сторонники Сержа Саргсяна собрались у здания суда в Ереване
13:10Мосгорсуд отказался отпустить Сафронова из СИЗО
13:09Показан дизайн первого iPhone с гибким экраном
13:08В Кремле прокомментировали отзыв российского посла в США для консультаций
13:07Песков ответил на вопрос о планах встречи Путина с послом России в США
13:05Турецкий политолог назвал слова Байдена о Путине "помутнением рассудка"
13:05ДНР потребовала от Киева отказаться от ультиматумов на переговорах
13:04Путин поручил продолжить работу по трудоустройству выпускников вузов
13:02В Кремле заявили, что в графике Путина нет визита в Грецию
13:01В Кремле прокомментировали слова Байдена о Путине
13:01Тихановская запустила голосование о переговорах власти и оппозиции
13:00YouTube заблокировал возможность публикаций на канале "Вести Крым"
13:00В Крыму начали геологическую разведку новых месторождений воды
12:57В Армении опровергли слухи об участии в учениях НАТО
12:55При конфликте у отеля в Кабуле пострадали шесть человек
12:55Саакашвили назвал евродепутатов и экс-посла США "аморальными идиотами"
12:54Опреснитель для Ялты построят к концу 2022 года
12:51В Тель-Авиве запустили приложение для обеспечения безопасности женщин
12:49Страны G7 выпустили заявление к годовщине воссоединения Крыма с Россией
12:48В Польше задержали россиянку, которая пыталась вывезти сына из Германии
Лента новостейМолния