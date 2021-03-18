https://ria.ru/20210318/kitay-1601791247.html

Китай не пойдет на компромиссы по вопросам суверенитета, заявили в МИД

Китай не пойдет на компромиссы по вопросам суверенитета, заявили в МИД

Китай искренне и конструктивно настроен на диалог с США, однако никогда не пойдет на уступки и компромиссы по вопросам, касающимся суверенитета, безопасности и... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T12:31

2021-03-18T12:31

2021-03-18T12:31

чжао лицзянь

энтони блинкен

южно-китайское море

мид кнр

джо байден

китай

вашингтон (город)

сша

в мире

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ПЕКИН, 18 мар – РИА Новости. Китай искренне и конструктивно настроен на диалог с США, однако никогда не пойдет на уступки и компромиссы по вопросам, касающимся суверенитета, безопасности и коренных интересов страны, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.США в среду сообщили о расширении санкций в отношении 24 чиновников из КНР и Гонконга за действия по "снижению автономии" административного района. Заявление о новых санкциях прозвучало в преддверии встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана с главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и главой МИД КНР Ван И. Встреча намечена на 18 марта в Анкоридже, штат Аляска."В последнее время в США звучали негативные заявления и предпринимались действия, связанные с Китаем, это произошло накануне стратегического диалога на высоком уровне между Китаем и США. Выбор момента наводит на размышления. Согласие Китая на участие в предложенном США стратегическом диалоге на высоком уровне отражает искренность и конструктивное отношение Пекина к возобновлению обменов между двумя странами, улучшению и развитию американо-китайских отношений", - заявил Чжао Лицзянь.Ранее американские СМИ сообщили, что представители США в ходе встречи намерены высказать Китаю претензии относительно действий Китая в Гонконге, расширения присутствия в Южно-Китайском море, экономического давления на партнеров США, а также озвучить предложения о сотрудничестве в таких сферах, как борьба с изменением климата и глобальное здравоохранение.Чжао Лицзянь подчеркнул, что Китай в ходе встречи намерен выразить свою позицию и озабоченность по актуальным вопросам.Он также указал, что США должны идти навстречу Китаю, вести искренний и конструктивный диалог, а попытки создать группы для оказания давления на Китай абсолютно бесполезны."Китай надеется на полноценное взаимодействие с США в ходе этого диалога, чтобы способствовать здоровому и стабильному развитию американо-китайских отношений. Но мы не ждем, что один диалог решит все проблемы между Китаем и США. Вашингтон должен осознавать решимость Китая защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития", - добавил он.

https://ria.ru/20210317/kitay-1601606468.html

https://ria.ru/20210317/ssha-1601568583.html

южно-китайское море

китай

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чжао лицзянь, энтони блинкен, южно-китайское море, мид кнр, джо байден, китай, вашингтон (город), сша, в мире