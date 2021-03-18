https://ria.ru/20210318/kipiani-1601812406.html
Конкурсанта от Грузии потребовали отстранить от участия в Евровидении
Конкурсанта от Грузии потребовали отстранить от участия в Евровидении
В Грузии набирает обороты скандал вокруг певца – конкурсанта Евровидения – 2021 Торнике Кипиани, который нецензурно высказался в адрес своих критиков в... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T14:12
2021-03-18T14:12
2021-03-18T14:12
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ТБИЛИСИ, 18 мар - РИА Новости. В Грузии набирает обороты скандал вокруг певца – конкурсанта Евровидения – 2021 Торнике Кипиани, который нецензурно высказался в адрес своих критиков в Facebook. Петиция с требованием снять его с участия в песенном конкурсе опубликована на сайте manifest.ge.Ранее Кипиани опубликовал два статуса в своем аккаунте в Facebook, где нецензурно раскритиковал "хейтеров", которым не понравилась его конкурсная песня под названием "You". Пользователи соцсетей раскритиковали его за несдержанность.В петиции сказано, что "16 марта 2021 года представитель Грузии Торнике Кипиани разместил на своей странице в Facebook статус, в котором упомянул вышеупомянутое соревнование в негативном и оскорбительном аспекте, тем самым нанеся вред стране, участвующей в том же соревновании"."Он оскорбил публику, которая выразила недовольство конкурсной песней. Торнике известен своей агрессивной и унижающей достоинство риторикой, на основании которой, чтобы сохранить имидж страны, мы обращаемся к общественному вещателю с просьбой дисквалифицировать Торнике Кипиани с конкурса Евровидение 2021 года", - сказано в документе.
https://ria.ru/20210317/evrovidenie-1601617935.html
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евровидение-2021, новости культуры, грузия, в мире
ТБИЛИСИ, 18 мар - РИА Новости.
В Грузии
набирает обороты скандал вокруг певца – конкурсанта Евровидения – 2021
Торнике Кипиани, который нецензурно высказался в адрес своих критиков в Facebook. Петиция с требованием снять его с участия в песенном конкурсе опубликована на сайте manifest.ge
.
Ранее Кипиани опубликовал два статуса в своем аккаунте в Facebook, где нецензурно раскритиковал "хейтеров", которым не понравилась его конкурсная песня под названием "You". Пользователи соцсетей раскритиковали его за несдержанность.
В петиции сказано, что "16 марта 2021 года представитель Грузии Торнике Кипиани разместил на своей странице в Facebook статус, в котором упомянул вышеупомянутое соревнование в негативном и оскорбительном аспекте, тем самым нанеся вред стране, участвующей в том же соревновании".
"Он оскорбил публику, которая выразила недовольство конкурсной песней. Торнике известен своей агрессивной и унижающей достоинство риторикой, на основании которой, чтобы сохранить имидж страны, мы обращаемся к общественному вещателю с просьбой дисквалифицировать Торнике Кипиани с конкурса Евровидение 2021 года", - сказано в документе.