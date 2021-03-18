Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210318/kino-1601626311.html
Не Доктор Стрэндж: Бенедикт Камбербэтч снова сыграет мага, пишут СМИ
Не Доктор Стрэндж: Бенедикт Камбербэтч снова сыграет мага, пишут СМИ
СМИ узнали, что британский актер Бенедикт Камбербэтч исполнит роль иллюзиониста в новом фильме Колина Треворроу о Второй мировой войне, сообщает Deadline. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T00:35
2021-03-18T00:35
том холланд
кино и сериалы
новости культуры
северная африка
колин треворроу
культура
бенедикт камбербэтч
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156326/13/1563261387_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_707227f5527235a01cda58dc96c5c883.jpg
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. СМИ узнали, что британский актер Бенедикт Камбербэтч исполнит роль иллюзиониста в новом фильме Колина Треворроу о Второй мировой войне, сообщает Deadline. По информации издания, рабочее название военной драмы — "War Magician" ("Военный маг"). Лента будет основана на одноименном романе 1983 года Дэвида Фишера, который адаптирует сценарист Николас Мариани. В картине действие сосредоточится вокруг Джаспера Маскелайна — фокусника из Великобритании. С помощью своих трюков он помогает армии союзников противостоять нацистам во главе с генералом Роммелем в Северной Африке. В Deadline уточняют, что Камбербэтч также выступит одним из продюсеров проекта вместе с Бобом Купером, Колином Треворроу и другими. Остальные подробности, в том числе о полном актерском составе и дате выхода драмы, пока неизвестны. Бенедикт Камбербэтч получил всемирную известность после главной роли в сериале "Шерлок", а также мага Доктора Стрэнджа в блокбастерах Marvel. Сейчас актер занят сразу в двух проектах по комиксам: третьей части "Человека-паука", в которой исполнит роль наставника Питера Паркера (Том Холланд) и ленте "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия".
https://ria.ru/20210316/cumberbatch-1601337671.html
северная африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156326/13/1563261387_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_db4a489ac0b96a3bf5aa2cc4608e88cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
том холланд, кино и сериалы, новости культуры, северная африка, колин треворроу, бенедикт камбербэтч

Не Доктор Стрэндж: Бенедикт Камбербэтч снова сыграет мага, пишут СМИ

00:35 18.03.2021
 
© Walt Disney Studios Motion Pictures (2016)Кадр из фильма "Доктор Стрэндж"
Кадр из фильма Доктор Стрэндж - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© Walt Disney Studios Motion Pictures (2016)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. СМИ узнали, что британский актер Бенедикт Камбербэтч исполнит роль иллюзиониста в новом фильме Колина Треворроу о Второй мировой войне, сообщает Deadline.
По информации издания, рабочее название военной драмы — "War Magician" ("Военный маг"). Лента будет основана на одноименном романе 1983 года Дэвида Фишера, который адаптирует сценарист Николас Мариани.
В картине действие сосредоточится вокруг Джаспера Маскелайна — фокусника из Великобритании. С помощью своих трюков он помогает армии союзников противостоять нацистам во главе с генералом Роммелем в Северной Африке.
В Deadline уточняют, что Камбербэтч также выступит одним из продюсеров проекта вместе с Бобом Купером, Колином Треворроу и другими.
Остальные подробности, в том числе о полном актерском составе и дате выхода драмы, пока неизвестны.
Бенедикт Камбербэтч получил всемирную известность после главной роли в сериале "Шерлок", а также мага Доктора Стрэнджа в блокбастерах Marvel.
Сейчас актер занят сразу в двух проектах по комиксам: третьей части "Человека-паука", в которой исполнит роль наставника Питера Паркера (Том Холланд) и ленте "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия".
Кадр из сериала Шерлок - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 02:59Культура
Бенедикт Камбербэтч намекнул на возможное продолжение "Шерлока"
 
КультураТом ХолландКино и сериалыНовости культурыСеверная АфрикаКолин ТреворроуБенедикт Камбербэтч
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:12Сторонники Сержа Саргсяна собрались у здания суда в Ереване
13:10Мосгорсуд отказался отпустить Сафронова из СИЗО
13:09Показан дизайн первого iPhone с гибким экраном
13:08В Кремле прокомментировали отзыв российского посла в США для консультаций
13:07Песков ответил на вопрос о планах встречи Путина с послом России в США
13:05Турецкий политолог назвал слова Байдена о Путине "помутнением рассудка"
13:05ДНР потребовала от Киева отказаться от ультиматумов на переговорах
13:04Путин поручил продолжить работу по трудоустройству выпускников вузов
13:02В Кремле заявили, что в графике Путина нет визита в Грецию
13:01В Кремле прокомментировали слова Байдена о Путине
13:01Тихановская запустила голосование о переговорах власти и оппозиции
13:00YouTube заблокировал возможность публикаций на канале "Вести Крым"
13:00В Крыму начали геологическую разведку новых месторождений воды
12:57В Армении опровергли слухи об участии в учениях НАТО
12:55При конфликте у отеля в Кабуле пострадали шесть человек
12:55Саакашвили назвал евродепутатов и экс-посла США "аморальными идиотами"
12:54Опреснитель для Ялты построят к концу 2022 года
12:51В Тель-Авиве запустили приложение для обеспечения безопасности женщин
12:49Страны G7 выпустили заявление к годовщине воссоединения Крыма с Россией
12:48В Польше задержали россиянку, которая пыталась вывезти сына из Германии
Лента новостейМолния