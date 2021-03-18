https://ria.ru/20210318/kino-1601626311.html
Не Доктор Стрэндж: Бенедикт Камбербэтч снова сыграет мага, пишут СМИ
Не Доктор Стрэндж: Бенедикт Камбербэтч снова сыграет мага, пишут СМИ
СМИ узнали, что британский актер Бенедикт Камбербэтч исполнит роль иллюзиониста в новом фильме Колина Треворроу о Второй мировой войне, сообщает Deadline. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T00:35
2021-03-18T00:35
2021-03-18T00:35
том холланд
кино и сериалы
новости культуры
северная африка
колин треворроу
культура
бенедикт камбербэтч
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. СМИ узнали, что британский актер Бенедикт Камбербэтч исполнит роль иллюзиониста в новом фильме Колина Треворроу о Второй мировой войне, сообщает Deadline. По информации издания, рабочее название военной драмы — "War Magician" ("Военный маг"). Лента будет основана на одноименном романе 1983 года Дэвида Фишера, который адаптирует сценарист Николас Мариани. В картине действие сосредоточится вокруг Джаспера Маскелайна — фокусника из Великобритании. С помощью своих трюков он помогает армии союзников противостоять нацистам во главе с генералом Роммелем в Северной Африке. В Deadline уточняют, что Камбербэтч также выступит одним из продюсеров проекта вместе с Бобом Купером, Колином Треворроу и другими. Остальные подробности, в том числе о полном актерском составе и дате выхода драмы, пока неизвестны. Бенедикт Камбербэтч получил всемирную известность после главной роли в сериале "Шерлок", а также мага Доктора Стрэнджа в блокбастерах Marvel. Сейчас актер занят сразу в двух проектах по комиксам: третьей части "Человека-паука", в которой исполнит роль наставника Питера Паркера (Том Холланд) и ленте "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
том холланд, кино и сериалы, новости культуры, северная африка, колин треворроу, бенедикт камбербэтч
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости.
СМИ узнали, что британский актер Бенедикт Камбербэтч исполнит роль иллюзиониста в новом фильме Колина Треворроу о Второй мировой войне, сообщает
Deadline.
По информации издания, рабочее название военной драмы — "War Magician" ("Военный маг"). Лента будет основана на одноименном романе 1983 года Дэвида Фишера, который адаптирует сценарист Николас Мариани.
В картине действие сосредоточится вокруг Джаспера Маскелайна — фокусника из Великобритании. С помощью своих трюков он помогает армии союзников противостоять нацистам во главе с генералом Роммелем в Северной Африке.
В Deadline уточняют, что Камбербэтч также выступит одним из продюсеров проекта вместе с Бобом Купером, Колином Треворроу и другими.
Остальные подробности, в том числе о полном актерском составе и дате выхода драмы, пока неизвестны.
Бенедикт Камбербэтч получил всемирную известность после главной роли в сериале "Шерлок", а также мага Доктора Стрэнджа в блокбастерах Marvel.
Сейчас актер занят сразу в двух проектах по комиксам: третьей части "Человека-паука", в которой исполнит роль наставника Питера Паркера (Том Холланд) и ленте "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия".