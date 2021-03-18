https://ria.ru/20210318/kiev-1601822506.html

В Киеве спрогнозировали "войну всех против всех"

В Киеве спрогнозировали "войну всех против всех"

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович рассказал, почему Киев должен готовиться к полномасштабной войне в РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T15:01

2021-03-18T15:01

2021-03-18T15:50

алексей арестович

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151373/11/1513731162_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_dfe0703c542ebb6e65e5b1c419d944c0.jpg

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович рассказал, почему Киев должен готовиться к полномасштабной войне в Донбассе.По его мнению, Украина находится "на переломе геополитических плит, на переломе эпох" и ей предстоит участвовать еще во многих вооруженных конфликтах.Он добавил, что для Киева "есть потенциальные конфликты" и вне Донбасса.Противостояние на востоке Украины продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске, но и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки.С февраля ситуация начала ухудшаться: в частности, произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В соцсетях появились видео из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой.

https://ria.ru/20210316/donbass-1601426165.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей арестович , луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, в мире