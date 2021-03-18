https://ria.ru/20210318/kiev-1601822506.html
В Киеве спрогнозировали "войну всех против всех"
В Киеве спрогнозировали "войну всех против всех"
Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович рассказал, почему Киев должен готовиться к полномасштабной войне в РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T15:01
2021-03-18T15:01
2021-03-18T15:50
алексей арестович
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
в мире
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович рассказал, почему Киев должен готовиться к полномасштабной войне в Донбассе.По его мнению, Украина находится "на переломе геополитических плит, на переломе эпох" и ей предстоит участвовать еще во многих вооруженных конфликтах.Он добавил, что для Киева "есть потенциальные конфликты" и вне Донбасса.Противостояние на востоке Украины продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске, но и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки.С февраля ситуация начала ухудшаться: в частности, произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В соцсетях появились видео из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой.
https://ria.ru/20210316/donbass-1601426165.html
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алексей арестович , луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, в мире