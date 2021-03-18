https://ria.ru/20210318/kholodilnik-1601743240.html
Стоит ли бояться магнитиков на холодильнике
Стоит ли бояться магнитиков на холодильнике
Магниты, которыми многие люди украшают мебель и холодильники, как правило, безвредны, но нужно учитывать их мощность, рассказал радио Sputnik популяризатор... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T04:09
2021-03-18T04:09
2021-03-18T12:09
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601785265_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4d4e5f0a13c2cad258712793e0c289f9.jpg
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Магниты, которыми многие люди украшают мебель и холодильники, как правило, безвредны, но нужно учитывать их мощность, рассказал радио Sputnik популяризатор науки, преподаватель физики в "Хорошколе" (частное общеобразовательное учреждение "Хорошевская школа"), разработчик программ по физике фестиваля наук "WOW! HOW?" Юрий Михайловский. По его словам, если украшать чем-то технику, то только слабыми ферритовыми магнитиками. Особенно важно это учитывать, если хочется поместить магнит на компьютер."В компьютере есть жесткие диски, некоторые виды используют принципы магнитной записи. Они самые дешевые на рынке, поэтому почти у всех они есть. Мощный магнит своим полем может его размагнить, поэтому с компьютером надо быть осторожнее, если вешаете магнит, главное, чтобы он не был впритык к жесткому диску", — посоветовал Юрий Михайловский.Избегать близкого контакта с мощными магнитами необходимо также людям, у которых в организме есть хоть какие-то материалы, которые могут с ними взаимодействовать, предупредил эксперт. "Как минимум чисто механически может возникнуть притяжение или отталкивание, это уже не очень хорошо. Это касается, например, людей с кардиостимуляторами. Однако у магнитного поля есть еще одно важное свойство — оно очень быстро падает с расстоянием. Чтобы магнит на нас как-то влиял, надо с ним прямо обниматься, а на расстоянии десяти сантиметров никакого взаимодействия не будет", — отметил собеседник радиостанции.
https://ria.ru/20210318/shpionyat-1601741762.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601785265_645:0:3376:2048_1920x0_80_0_0_b2b0dd42d8ec7f9df7acd6b3b2d0646b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости.
Магниты, которыми многие люди украшают мебель и холодильники, как правило, безвредны, но нужно учитывать их мощность, рассказал радио Sputnik
популяризатор науки, преподаватель физики в "Хорошколе" (частное общеобразовательное учреждение "Хорошевская школа"), разработчик программ по физике фестиваля наук "WOW! HOW?" Юрий Михайловский.
"Если мы говорим про обычные магниты на холодильник — ферритовые, они создают достаточно слабое магнитное поле. Но сейчас достаточно легко купить магниты другого типа — неодим-железо-боровые стального цвета, они как раз достаточно мощные и уже могут оказать влияние на электронику", — объяснил Юрий Михайловский.
По его словам, если украшать чем-то технику, то только слабыми ферритовыми магнитиками. Особенно важно это учитывать, если хочется поместить магнит на компьютер.
"В компьютере есть жесткие диски, некоторые виды используют принципы магнитной записи. Они самые дешевые на рынке, поэтому почти у всех они есть. Мощный магнит своим полем может его размагнить, поэтому с компьютером надо быть осторожнее, если вешаете магнит, главное, чтобы он не был впритык к жесткому диску", — посоветовал Юрий Михайловский.
Избегать близкого контакта с мощными магнитами необходимо также людям, у которых в организме есть хоть какие-то материалы, которые могут с ними взаимодействовать, предупредил эксперт.
"Как минимум чисто механически может возникнуть притяжение или отталкивание, это уже не очень хорошо. Это касается, например, людей с кардиостимуляторами. Однако у магнитного поля есть еще одно важное свойство — оно очень быстро падает с расстоянием. Чтобы магнит на нас как-то влиял, надо с ним прямо обниматься, а на расстоянии десяти сантиметров никакого взаимодействия не будет", — отметил собеседник радиостанции.