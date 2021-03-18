https://ria.ru/20210318/kholodilnik-1601743240.html

Стоит ли бояться магнитиков на холодильнике

Стоит ли бояться магнитиков на холодильнике

Магниты, которыми многие люди украшают мебель и холодильники, как правило, безвредны, но нужно учитывать их мощность, рассказал радио Sputnik популяризатор... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T04:09

2021-03-18T04:09

2021-03-18T12:09

технологии

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Магниты, которыми многие люди украшают мебель и холодильники, как правило, безвредны, но нужно учитывать их мощность, рассказал радио Sputnik популяризатор науки, преподаватель физики в "Хорошколе" (частное общеобразовательное учреждение "Хорошевская школа"), разработчик программ по физике фестиваля наук "WOW! HOW?" Юрий Михайловский. По его словам, если украшать чем-то технику, то только слабыми ферритовыми магнитиками. Особенно важно это учитывать, если хочется поместить магнит на компьютер."В компьютере есть жесткие диски, некоторые виды используют принципы магнитной записи. Они самые дешевые на рынке, поэтому почти у всех они есть. Мощный магнит своим полем может его размагнить, поэтому с компьютером надо быть осторожнее, если вешаете магнит, главное, чтобы он не был впритык к жесткому диску", — посоветовал Юрий Михайловский.Избегать близкого контакта с мощными магнитами необходимо также людям, у которых в организме есть хоть какие-то материалы, которые могут с ними взаимодействовать, предупредил эксперт. "Как минимум чисто механически может возникнуть притяжение или отталкивание, это уже не очень хорошо. Это касается, например, людей с кардиостимуляторами. Однако у магнитного поля есть еще одно важное свойство — оно очень быстро падает с расстоянием. Чтобы магнит на нас как-то влиял, надо с ним прямо обниматься, а на расстоянии десяти сантиметров никакого взаимодействия не будет", — отметил собеседник радиостанции.

https://ria.ru/20210318/shpionyat-1601741762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии