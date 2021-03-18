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Китайских хакеров обвинили во взломе систем финского парламента
Китайских хакеров обвинили во взломе систем финского парламента
Центральная криминальная полиция Финляндии (SUPO) обвинила группу хакеров APT31 в кибершпионаже и атаке на информационные системы парламента страны осенью 2020... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T14:06
2021-03-18T14:06
финляндия
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в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 мар - РИА Новости. Центральная криминальная полиция Финляндии (SUPO) обвинила группу хакеров APT31 в кибершпионаже и атаке на информационные системы парламента страны осенью 2020 года, сообщает в четверг полиция.По данным газеты Helsingin Sanomat, которая ссылается на данные компаний по интернет-безопасности Checkpoint и FireEye, данная группа хакеров "связана с государственными кибероперациями Китая"."SUPO выявила государственную операцию по кибершпионажу, направленную в прошлом году против парламента с целью проникновения в его ИТ-системы. По данным разведки SUPO, APT31 несет ответственность за атаку", - говорится в сообщении.Полиция предоставила парламенту информацию, которая позволила избежать дальнейших попыток взлома. Помимо предупреждения парламента, SUPO также предоставила информацию Национальному центру кибербезопасности Финляндии (NCSC-FI) и уведомила Национальное бюро расследований.Спикер финского парламента Ану Вехвилайнен заявила, что кибератака была направлена против "нашей демократии и финского общества".
https://ria.ru/20210301/khaker-1599370279.html
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финляндия, технологии, в мире

Китайских хакеров обвинили во взломе систем финского парламента

14:06 18.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 мар - РИА Новости. Центральная криминальная полиция Финляндии (SUPO) обвинила группу хакеров APT31 в кибершпионаже и атаке на информационные системы парламента страны осенью 2020 года, сообщает в четверг полиция.
По данным газеты Helsingin Sanomat, которая ссылается на данные компаний по интернет-безопасности Checkpoint и FireEye, данная группа хакеров "связана с государственными кибероперациями Китая".
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"SUPO выявила государственную операцию по кибершпионажу, направленную в прошлом году против парламента с целью проникновения в его ИТ-системы. По данным разведки SUPO, APT31 несет ответственность за атаку", - говорится в сообщении.
Полиция предоставила парламенту информацию, которая позволила избежать дальнейших попыток взлома. Помимо предупреждения парламента, SUPO также предоставила информацию Национальному центру кибербезопасности Финляндии (NCSC-FI) и уведомила Национальное бюро расследований.
Спикер финского парламента Ану Вехвилайнен заявила, что кибератака была направлена против "нашей демократии и финского общества".
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